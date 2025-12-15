Scorpion Exo, arriva il nuovo integrale sport-touring 530 Air (anche con luci LED integrate)

Erede del 520 Air, ha visierino parasole ed è disponibile in otto taglie con tre misure di calotta. Ecco i prezzi

Scorpion Exo 530 Air e 530i Air - La Casa coreana introduce nella sua gamma un nuovo modello declinato in due versioni, 530 Air e 530i Air. Si tratta di un casco sport-touring dotato ovvero di un design grintoso e curato nell'aerodinamica, attento allo stesso tempo al comfort con soluzioni quali il visierino parasole, la visiera con PinLock e la predisposizione per il montaggio dell'interfono. La versione 530i ha come unica differenza la presenza di luci LED integrate nello spoiler posteriore, che rendono il casco più visibile. Tali luci sono disponibili in quattro colori: bianco, rosso, verde e blu. A differenza del 530 Air, il 530i Air è disponibile nella sola colorazione nera opaca.

Il nuovo casco Scorpion Exo 530 Air: sei le varianti grafiche. In foto, Clip Bianco, Rosso, Nero

Scorpion Exo 530 Air e 530i Air, le caratteristiche

Rispetto al 520 Air, il 530 Air è dotato di una calotta completamente ridisegnata. A detta della Casa migliora nella efficienza aerodinamica, nella ventilazione nell'isolamento acustico. Rivista l'imbottitura con materiali migliorati, mentre è confermata la presenza del sistema AirFit (si possono modellare gli interni con un sistema pneumatico). Nel dettaglio, il 530 Air è dotato di:

AirFit System : cuscini interni gonfiabili che permettono di adattare il casco alla propria fisionomia per una calzata su misura, aumentando stabilità e protezione

: cuscini interni gonfiabili che permettono di adattare il casco alla propria fisionomia per una calzata su misura, aumentando stabilità e protezione Ellip-Tec II Visor System : sostituzione rapida e senza attrezzi della visiera; il meccanismo a molla garantisce un serraggio ermetico e riduce il rumore.

: sostituzione rapida e senza attrezzi della visiera; il meccanismo a molla garantisce un serraggio ermetico e riduce il rumore. Pinlock MaxVision : lente antiappannante 100% integrata nella visiera per visibilità ottimale in ogni condizione.

: lente antiappannante 100% integrata nella visiera per visibilità ottimale in ogni condizione. KwikWick3 Liner : tessuto antibatterico, sfoderabile e lavabile.

: tessuto antibatterico, sfoderabile e lavabile. Visiera ottica di Classe 1 : garantisce una visuale priva di distorsioni e riflessi grazie ai diversi spessori lungo la linea curva della visiera.

: garantisce una visuale priva di distorsioni e riflessi grazie ai diversi spessori lungo la linea curva della visiera. Speedview II Sun Visor : visierino interno parasole retrattile, regolabile in altezza e con trattamento antifog.

: visierino interno parasole retrattile, regolabile in altezza e con trattamento antifog. KwikFit : interni compatibili con l’uso di occhiali da vista o da sole.

: interni compatibili con l’uso di occhiali da vista o da sole. Emergency Release System (ERS) : sistema di sgancio rapido dei guanciali in caso di emergenza.

: sistema di sgancio rapido dei guanciali in caso di emergenza. Sistema di ventilazione evoluto: nuove prese d’aria anteriori e spoiler posteriore con estrattori migliorati per un flusso d’aria più efficiente.

evoluto: nuove prese d’aria anteriori e spoiler posteriore con estrattori migliorati per un flusso d’aria più efficiente. Deflettore nasale integrato e chiusura micrometrica a sgancio rapido per la massima praticità.

integrato e a sgancio rapido per la massima praticità. Calotta in policarbonato stampato a iniezione, leggera, resistente e conforme alla normativa ECE R22.06.

stampato a iniezione, leggera, resistente e conforme alla normativa ECE R22.06. Predisposizione per interfono EXO-COM (by Scorpion Sports).

Il nuovo casco Scorpion Exo 530 Air: sei le varianti grafiche. In foto, Theras

Scorpion Exo 530 Air e 530i Air, taglie, colori e prezzi

530 Air e 530i Air sono disponibili in otto taglie (dalla XXS alla XXXL) con tre misure di calotta (Small, Medium e Large). Il peso di 530 Air, in taglia M, è di 1590 g (+/- 50 g).

In versione monocolore (nero lucido, nero opaco, bianco lucido), 530 Air costa 220 euro. Le sei varianti grafiche costano 260 euro. 530i Air costa 300 euro.

Il nuovo casco Scorpion Exo 530 Air: sei le varianti grafiche. In foto, Solid Nero lucido

VEDI ANCHE