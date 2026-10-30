EICMA 2026, le novità di Zontes con Margherita Bacci

Scooter e moto sportive, sono questi i due focus di Zontes a EICMA 2026. Si amplia la famiglia di scooter, con la volontà di continuare a conquistare posizioni sul mercato togliendo spazio agli avversari. Dopo il successo dei modelli di media cilindrata, l'azienda introduce la nuova piattaforma ZT 552 T e presenta a EICMA 2026 ZT 552 G, un maxi scooter adventure col motore bicilindrico che vuole dare filo da torcere a modelli del calibro della Honda X-ADV.

Al salone anche Zontes V175 e 175X, il nuovo scooter con telaio in alluminio che promette oltre 450 km di autonomia.

Capitolo naked sportive: Zontes ha deciso di fare sul serio anche in questo segmento. Dopo aver sviluppato la propria gamma attorno alla piattaforma tricilindrica 703, il costruttore cinese approfitta di EICMA 2026 per presentare la nuova 853R, una moto che sa farsi farsi notare non soltanto per il design aggressivo, ma soprattutto per la scheda tecnica decisamente ambiziosa.

Ce la facciamo raccontare meglio da Margherita Bacci, Marketing and Communication Betamotor.

Intervista a Margherita Bacci

VEDI ANCHE

Tags