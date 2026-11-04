MACBOR Montana XR6, XR4 e XC 300: sei nuove Adventure a EICMA 2026

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MACBOR presente a EICMA 2026 con tante novità. Al Salone di Milano il marchio spagnolo presenta sei prototipi nel segmento Adventure che anticipano la gamma dei prossimi anni. Si va dalle XC 125 per chi comincia fino alla Montana XR6, destinata a diventare la nuova ammiraglia.
Perché MACBOR punta sulle Adventure
È la quarta partecipazione consecutiva a EICMA per l’azienda, che oggi è presente in 15 mercati. Dopo la Spagna è arrivato il Portogallo, alla fine del 2020, e poi la Francia, all’inizio del 2025. La scelta di puntare sul segmento Adventure ha tre ragioni, spiega MACBOR. La prima è il mercato europeo, dove le Trail restano tra le grandi protagoniste. La seconda è lo spirito del marchio, fatto di libertà e passione. La terza è la voglia di costruire moto adatte sia agli esperti sia ai principianti.
XC 125 Enduro e XC 125 SM: le più piccole
Le due XC 125 condividono la base tecnica. Il motore è un monocilindrico da 125 cc raffreddato a liquido, con 15 CV. Il cambio è a sei marce. Il peso in ordine di marcia è di 119 kg e c’è l’ABS a doppio canale. La XC 125 Enduro guarda al fuoristrada. Monta ruote da 21 e 18 pollici e una forcella con 225 mm di escursione. La XC 125 SM sceglie invece lo stile supermotard, con cerchi da 17 pollici e un assetto agile. Seguono il percorso iniziato nel 2018 con la Montana XR1 125, da allora il modello più venduto del marchio.
XC 300 Enduro e XC 300 Rally
Con le XC 300 si alza l'asticella. Il motore è un monocilindrico che, secondo l’azienda, sviluppa 33,5 CV e 27 Nm. L’ABS è disinseribile. La XC 300 Enduro pesa 149 kg in ordine di marcia. Ha un serbatoio da 11 litri e 250 mm di escursione all’anteriore. MACBOR la propone come moto per il tempo libero, ma anche come primo passo nel fuoristrada.
La XC 300 Rally è più votata ai viaggi lunghi. Il serbatoio sale a 18 litri e arrivano un display TFT da 7 pollici e le sospensioni KYB. I dischi misurano 260 mm davanti e 220 mm dietro, mentre le gomme sono Michelin Tracker. Il peso sale a 159 kg.
Montana XR4
La Montana XR4 nasce dopo il buon riscontro della XR5. Il motore è un bicilindrico da 449,5 cc raffreddato a liquido, con 47 CV e 41 Nm. La ciclistica punta sull'off-road. Ci sono il cerchio anteriore da 21 pollici con pneumatico Pirelli Scorpion Rally. La forcella a steli rovesciati ha 200 mm di escursione. La sella è a 835 mm da terra.
Completano il quadro il serbatoio da 18 litri, il TFT da 7 pollici, i freni Brembo e le sospensioni Marzocchi. Anche qui l’ABS si può disinserire.
Montana XR6
È la più interessante del lotto. La Montana XR6 monta un bicilindrico da 625 cc con 66 CV e 59 Nm. MACBOR la descrive come una moto per godersi sia la strada sia lo sterrato. La dotazione tecnologica è ricca. Le sospensioni adattive elettroniche, davanti e dietro, permettono anche di regolare la sella tra 810 e 835 mm.
Poi c’è il pacchetto ARAS, il sistema di assistenza alla guida del marchio, che comprende:
- assistente al cambio di corsia (LCA);
- avviso di collisione posteriore (RCW);
- monitoraggio dell’angolo cieco (BSD);
- telecamera anteriore e posteriore.
Il serbatoio è da 20 litri e il display TFT misura 6,75 pollici. Non mancano l’illuminazione Full LED, l’ABS disinseribile e le Pirelli Scorpion Rally.
La gamma MACBOR
A EICMA 2026 c’è anche la gamma già in vendita. La novità è la Montana XR1 125 EVO MY27, la porta d’ingresso alla famiglia Adventure. Cambia il look e cambiano diversi dettagli. Il nuovo top case si aggancia e si sgancia con una sola mano. La piastra di sterzo è stata ridisegnata con silentblock, insieme a un nuovo manubrio, per ridurre le vibrazioni. Arrivano poi una barra roadbook sul supporto del cupolino e una presa USB-C accanto alla USB.
Restano a listino la Montana XR5 510, la naked Shifter 125 EVO e la scrambler Eight Mile 125 LC. Per il segmento Custom ci sono le Rockster 125 EVO e Flat 125 EVO, oltre alla Rockster 410.
Dakar 2027 con Gerard Farrés
MACBOR farà il suo esordio al Rally Dakar. L’edizione 2027 si corre dal 9 al 23 gennaio. Al fianco del marchio ci sarà Gerard Farrés, ambasciatore dell’azienda e vera leggenda del rally raid. Il pilota spagnolo ha già preso parte a 19 Dakar. Nella categoria moto è salito sul podio nel 2017, mentre nei Side by Side ha chiuso secondo nel 2022. Torna tra le moto per la prima volta dal 2018.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).