EICMA 2026 | Video Unboxing

Nuovo Shoei NXR 3: l'unboxing video del casco GT premium

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2 ore fa - MotorUnboxing: le novità Shoei in video da EICMA 2026

Il casco integrale rappresenta l'evoluzione diretta dell'NXR 2 e punta a confermare gli standard qualitativi del marchio giapponese
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Gli accessori rappresentano un elemento fondamentale per chi va in moto, specialmente quando si parla di sicurezza e di caschi. Allo stand Shoei all'interno di EICMA 2026 viene presentata un'interessante novità nel segmento dei caschi integrali GT di fascia premium: il nuovo NXR 3, evoluzione diretta dell'apprezzatissimo NXR 2.

Tutto nuovo alla calotta alla calzata, per lo sviluppo del nuovo casco è stato tenuto conto delle esperienze maturate grazie al programma Personal Fitting Shoei per una vestibilità ancora più confortevole. La ventilazione è molto migliorata grazie ai test in galleria del vento e la visiera elettrocromatica e:Drylens è offerta in opzione. Prezzi a partire da 499 euro.

A illustrarne nel dettaglio le caratteristiche tecniche è Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei che abbiamo intervistato.

Intervista a Fabian Narizuka

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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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