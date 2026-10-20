Nuovo Shoei NXR 3: l'unboxing video del casco GT premium

Gli accessori rappresentano un elemento fondamentale per chi va in moto, specialmente quando si parla di sicurezza e di caschi. Allo stand Shoei all'interno di EICMA 2026 viene presentata un'interessante novità nel segmento dei caschi integrali GT di fascia premium: il nuovo NXR 3, evoluzione diretta dell'apprezzatissimo NXR 2.

Tutto nuovo alla calotta alla calzata, per lo sviluppo del nuovo casco è stato tenuto conto delle esperienze maturate grazie al programma Personal Fitting Shoei per una vestibilità ancora più confortevole. La ventilazione è molto migliorata grazie ai test in galleria del vento e la visiera elettrocromatica e:Drylens è offerta in opzione. Prezzi a partire da 499 euro.

A illustrarne nel dettaglio le caratteristiche tecniche è Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei che abbiamo intervistato.

Intervista a Fabian Narizuka

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