Taiwan arriva a EICMA 2026 con uno spazio tutto suo: maxi-scooter, caschi smart e tanta tecnologia

Taiwan arriva a EICMA 2026 con uno spazio tutto suo. Il Taiwan Flagship Showcase mette insieme maxi-scooter, caschi smart, e-bike e tanta tecnologia. Il tutto è stato organizzato da TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) cioè la principale organizzazione non profit di promozione del commercio estero di Taiwan. Iniziativa promossa dall’International Trade Administration del Ministero degli Affari Economici. Il tema è scelto è quello della mobilità smart e green (Smart × Green Mobility).

L’idea è quella di offire alle aziende del settore e ai giornalisti una panoramica dell’intera filiera taiwanese delle due ruote.

Perché l’Italia è importante per Taiwan

Il mercato italiano pesa parecchio. Nel 2025 l’Italia è stata il terzo mercato di sbocco per le moto taiwanesi. Secondo gli organizzatori, le esportazioni sono cresciute del 57,26% rispetto all’anno precedente. Non sorprende quidi che Taiwan abbia scelto proprio EICMA per presentarsi in Europa.

Maxi-scooter e tre ruote: SYM, KYMCO e AEONTEK

Tra i protagonisti c’è il SYM TTLBT (qui vi raccontamo tutti di lui), maxi-scooter con motore da 508 cc. Il cruise control si attiva sopra i 50 km/h e le manopole riscaldate hanno quattro livelli. La sella è bassa, a 780 mm da terra, e lo schienale del pilota si regola su tre posizioni.

SYM TTLBT

Anche la capacità di carico è generosa. Sotto la sella ci sono 37 litri. A questi si sommano due borse laterali di serie, da 14,4 e 13,6 litri. Sul portapacchi si può montare anche un bauletto. Completa il quadro la smart key, che gestisce lo sblocco dello sterzo e l’apertura della sella a distanza.

Poi c’è il KYMCO CV3, il primo scooter a tre ruote della casa. Le due ruote anteriori, spiega l’azienda, garantiscono più stabilità in ogni situazione. Un blocco elettronico della sospensione anteriore, attivato con un pulsante, lo tiene in piedi da fermo.

KYMCO CV3

AEONTEK porta invece la piattaforma STR, pensata per lo sport-touring e per mercati diversi come Europa, Nord America e Asia. La base è disponibile con motori da 245 e 278 cc e può contare su di un’omologazione internazionale.

Caschi smart, dash cam e tanta tecnologia

Il Jarvish X-AR è un casco smart con display HUD da 1280 × 720 pixel e retrovisore elettronico. Registra davanti e dietro, offre la navigazione, l’accesso all’assistente vocale e un interfono per sei piloti. Dal punto di vista tecnico, la camera anteriore è da 12 megapixel e filma fino a 4K a 30 fps. Quella posteriore ha un campo di 166 gradi. Ci sono poi Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e una batteria rimovibile da 3.000 mAh.

Vigorplus presenta la SPIN-DVR, che definisce la prima dash cam per moto che si gestisce attraverso un controller laterale che può ruotare (è una picocla manopolina). Le due telecamere, anteriore e posteriore, registrano in 2K. Uno schermo da 3 pollici mostra l’area alle spalle del pilota.

SPIN-DVR

Orange Electronic propone invece un sistema TPMS. I sensori vanno montati direttamente nello pneumatico e misurano pressione e temperatura. I dati arrivano sullo smartphone, quindi non serve alcun display aggiuntivo.

ADATA, BESV, Kenda e MOS Motor

Il veicolo più curioso è l’ADATA POWER USD-01, un tre ruote elettrico pensato per le consegne urbane di cibo e farmaci, dotato di un vano refrigerato. Il vano offre una capacità di 650 litri e contiene circa 18 casse standard. Le pareti isolanti sono spesse 10 cm. La batteria al litio da 48 V garantisce da 8 a 10 ore di rifrigerazione.

ADATA POWER USD-01

Passando alle due ruote a pedali elettriche, la BESV Beatster punta sull’uso quotidiano in città e sul trasporto di carichi. Il telaio sopporta fino a 160 kg e ha portapacchi anteriore e posteriore con luce del freno. Il motore Oli Pico eroga 70 Nm ed è abbinato a una batteria da 531 Wh. Il display è a colori.

Kenda porta il Trakmaster DTR, uno pneumatico per le Adventure con una ripartizione di 70% fuoristrada e 30% asfalto. Ha la certificazione DOT statunitense.

MOS Motor completa il quadro con componenti in alluminio forgiato e fibra di carbonio, tutti realizzati a Taiwan.

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