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EICMA 2026, tempo di bilanci: i trend per il futuro e la nostra Top 5

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28 fa - Moto, dalla sfida cinese al boom delle Adventure: cosa emerge da EICMA 2026

Ecco cosa ci ha colpito maggiormente tra gli stand e quali sono i modelli entrati nella nostra top 5
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EICMA 2026 è stata il palcoscenico per la presentazione di davvero tantissime novità da parte delle aziende presenti. Dopo i primi giorni trascorsi a esplorare i padiglioni di EICMA alla ricerca delle novità più interessanti, è tempo di fare il punto sui grandi trend del mercato motociclistico e sulle preferenze della redazione emerse in fiera. Tra i marchi europei d'élite che alzano l'asticella della tecnologia e l'inarrestabile avanzata dei costruttori cinesi, il panorama delle due ruote si conferma più vivo che mai.

I principali Trend di EICMA 2026 per la redazione

La risposta dei marchi europei all'avanzata cinese: marchi premium come Ducati e BMW puntano su tecnologia e prestazioni elevate, posizionandosi su fasce di prezzo alte per differenziarsi dai concorrenti asiatici. Tuttavia, l'arrivo di modelli cinesi con dotazioni e stili completi a prezzi potenzialmente molto inferiori va a creare un forte cortocircuito sul mercato.

Il dominio incontrastato delle Adventure: questo segmento, sia per le moto che per gli scooter, continua a trainare le vendite in Italia. Le classifiche di mercato vedono le prime cinque posizioni occupate proprio da modelli adventure (tra cui Africa Twin, Transalp, le varie GS e la CF Moto MT 450 al quinto posto).

I crossover e i ''non-binari'': cresce il coraggio nel proporre veicoli ''ibridi'' o di confine, come i nuovi scooter-moto adventure capaci di avvicinarsi alle sembianze e alla dinamica di guida di una vera motocicletta.

La nostra top 5, ne parliamo da EICMA

Quali sono le novità che ci sono piaciute di più tra quelle presentate a EICMA 2026? Danilo e Michele tirano le somme, parlando di quello che hanno visto girando tra gli stand della Fiera e stilando una loro classifica personale.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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