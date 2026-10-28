EICMA 2026 | Interviste

EICMA 2026, le novità di Triumph con Alberto Marazzini

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3 ore fa - Sotto i riflettori Tiger 1200, Tiger 900, Street Tripl 798e e Bonneville T40

Importanti cambiamenti per Tiger 1200 e 900, e per Street Triple 798. C'è anche una classic di piccola cilindrata, la Bonneville T40
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Cambiamenti importanti ma anche un nuovo modello per Triumph a EICMA 2026. Arriva infatti la nuova Bonneville T40, porta di accesso alla gamma classic, che va a inserirsi in uno dei segmenti più interessanti del mercato nell'ultimo periodo: quello delle moto dal look classico, semplici nell'impostazione e con cilindrata contenuta.

Street Triple 798 rivoluziona il suo aspetto, che diventa più moderno e aggressivo, così come diventa più potente, efficace e tecnologica che mai.

Tiger 1200 cambia molto più di quanto suggeriscano il nome - rimasto invariato - o le linee, seppur profondamente riviste: è ora più potente, tecnologica e, soprattutto, più accessibile, e perde la ruota da 21''. 

Ci parla di tutte queste novità Alberto Marazzini, Marketing and PR Manager Triumph Motorcycles Italia.

Alberto Marazzini, intervista a EICMA 2026

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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