EICMA 2026, le novità di Triumph con Alberto Marazzini

Importanti cambiamenti per Tiger 1200 e 900, e per Street Triple 798. C'è anche una classic di piccola cilindrata, la Bonneville T40

Cambiamenti importanti ma anche un nuovo modello per Triumph a EICMA 2026. Arriva infatti la nuova Bonneville T40, porta di accesso alla gamma classic, che va a inserirsi in uno dei segmenti più interessanti del mercato nell'ultimo periodo: quello delle moto dal look classico, semplici nell'impostazione e con cilindrata contenuta.

Street Triple 798 rivoluziona il suo aspetto, che diventa più moderno e aggressivo, così come diventa più potente, efficace e tecnologica che mai.

Tiger 1200 cambia molto più di quanto suggeriscano il nome - rimasto invariato - o le linee, seppur profondamente riviste: è ora più potente, tecnologica e, soprattutto, più accessibile, e perde la ruota da 21''.

Ci parla di tutte queste novità Alberto Marazzini, Marketing and PR Manager Triumph Motorcycles Italia.

Alberto Marazzini, intervista a EICMA 2026

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