Segway X Cruiser, lo scooter elettrico con cinture e tecnologia BMW arriverà in Europa

Segway, il marchio diventato famoso con i veicoli autobilanciati e oggi conosciuto soprattutto per i monopattini elettrici, punta anche sulle moto. A EICMA 2026 ha presentato una gamma di modelli elettrici che va dal fuoristrada da competizione al concept ad alte prestazioni. I due modelli più interessanti per chi gira in città sono l’X Cruiser, uno scooter con una dotazione di sicurezza da automobile e una produzione già confermata per l’Europa, e l’Orca Concept, un maxi scooter elettrico che per ora resta un esercizio di stile.

X Cruiser, lo scooter con le cinture

Segway X Cruiser 100 City

L’X Cruiser porta su due ruote soluzioni di sicurezza tipiche delle auto. Il progetto parte dagli scenari di incidente automobilistico e prevede una struttura a gabbia o semigabbia, protezione dagli urti su quattro lati, assorbimento dell’energia a stadi e cinture di sicurezza. Sulla versione City la cintura è a cinque punti, con una protezione laterale in caso di ribaltamento. Di serie ci sono anche il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di cambio corsia, l’ABS e il controllo di trazione. Segway precisa che si tratta di soluzioni progettuali e non di una certificazione di sicurezza automobilistica, e che non sostituiscono la prudenza di chi guida.

Segway X Cruiser 350 GT

La batteria è integrata nel telaio, una soluzione che secondo Segway migliora la rigidità e lo spazio per gli accumulatori, e garantisce quasi 200 km di autonomia. In Europa si ricarica in corrente alternata a 4,5 kW con presa Type 2. In Cina è prevista anche la ricarica rapida in corrente continua, che sulla pagina tedesca di Segway compare a richiesta, a 10 kW, per la versione 350 GT.

Segway X Cruiser 350 GT Ultra

Le ruote sono da 15” davanti e da 14”, con gomme Michelin City Grip. Lo schermo TFT è da 10,25 pollici e c’è un impianto audio a due canali. La posizione di guida è rilassata e la carrozzeria è studiata per l’aerodinamica, per viaggiare in modo stabile e silenzioso. Il bauletto elettrico da 55 litri è disponibile per la spesa, il lavoro e il tempo libero. Tre le versioni disponibili. La 100 City ha la cintura a cinque punti, la protezione laterale, il parabrezza a regolazione elettrica e il bauletto a richiesta. La 350 GT ha lo schienale del pilota regolabile, lo schienale per il passeggero, il parabrezza elettrico e la ricarica rapida in continua a richiesta. La 350 GT Ultra è pensata per l’uso con ogni condizione meteo e ha il bauletto elettrico di serie. Segway non spiega a cosa corrispondano le sigle 100 e 350. L’X Cruiser ha un piano di produzione confermato e sarà lanciato in Cina e in Europa tra il 2027 e il 2028, dopo aver superato le prove di sicurezza e l’omologazione.

Orca Concept, il maxi scooter a 800 V

Segway ORCA Concept

Accanto all’X Cruiser, Segway ha svelato l’Orca Concept, un maxi scooter elettrico ad alte prestazioni con architettura a 800 V. Ha un motore da 60 kW, pari a 82 CV, e una batteria da 19,5 kWh, con tensione nominale di 650 V. Gli obiettivi dichiarati sono 300 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,5 secondi, 180 km/h di velocità massima e 200 km di autonomia recuperati in 20 minuti, con una ricarica in corrente continua fino a 48 kW. Può caricarsi anche in alternata e alimentare apparecchi esterni. Anche qui la batteria è integrata nel telaio, sviluppato da Segway. Le sospensioni sono multilink sia davanti sia dietro, per ridurre l’affondamento in frenata e separare lo sterzo dal lavoro della sospensione. Gli ammortizzatori a controllo elettronico hanno diverse modalità per città, viaggio e guida sportiva, da soli o in due. Il design esterno è firmato da Hardline27, lo studio fondato da Sasha Selipanov, che ha portato nel progetto un approccio da supercar fatto di proporzioni e meccanica in vista. Telaio, sospensioni e attacchi diventano parte dello stile invece di essere nascosti.

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