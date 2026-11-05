Segway X Cruiser, lo scooter elettrico con cinture e tecnologia BMW arriverà in Europa

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Segway, il marchio diventato famoso con i veicoli autobilanciati e oggi conosciuto soprattutto per i monopattini elettrici, punta anche sulle moto. A EICMA 2026 ha presentato una gamma di modelli elettrici che va dal fuoristrada da competizione al concept ad alte prestazioni. I due modelli più interessanti per chi gira in città sono l’X Cruiser, uno scooter con una dotazione di sicurezza da automobile e una produzione già confermata per l’Europa, e l’Orca Concept, un maxi scooter elettrico che per ora resta un esercizio di stile.
X Cruiser, lo scooter con le cinture
L’X Cruiser porta su due ruote soluzioni di sicurezza tipiche delle auto. Il progetto parte dagli scenari di incidente automobilistico e prevede una struttura a gabbia o semigabbia, protezione dagli urti su quattro lati, assorbimento dell’energia a stadi e cinture di sicurezza. Sulla versione City la cintura è a cinque punti, con una protezione laterale in caso di ribaltamento. Di serie ci sono anche il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di cambio corsia, l’ABS e il controllo di trazione. Segway precisa che si tratta di soluzioni progettuali e non di una certificazione di sicurezza automobilistica, e che non sostituiscono la prudenza di chi guida.
La batteria è integrata nel telaio, una soluzione che secondo Segway migliora la rigidità e lo spazio per gli accumulatori, e garantisce quasi 200 km di autonomia. In Europa si ricarica in corrente alternata a 4,5 kW con presa Type 2. In Cina è prevista anche la ricarica rapida in corrente continua, che sulla pagina tedesca di Segway compare a richiesta, a 10 kW, per la versione 350 GT.
Le ruote sono da 15” davanti e da 14”, con gomme Michelin City Grip. Lo schermo TFT è da 10,25 pollici e c’è un impianto audio a due canali. La posizione di guida è rilassata e la carrozzeria è studiata per l’aerodinamica, per viaggiare in modo stabile e silenzioso. Il bauletto elettrico da 55 litri è disponibile per la spesa, il lavoro e il tempo libero. Tre le versioni disponibili. La 100 City ha la cintura a cinque punti, la protezione laterale, il parabrezza a regolazione elettrica e il bauletto a richiesta. La 350 GT ha lo schienale del pilota regolabile, lo schienale per il passeggero, il parabrezza elettrico e la ricarica rapida in continua a richiesta. La 350 GT Ultra è pensata per l’uso con ogni condizione meteo e ha il bauletto elettrico di serie. Segway non spiega a cosa corrispondano le sigle 100 e 350. L’X Cruiser ha un piano di produzione confermato e sarà lanciato in Cina e in Europa tra il 2027 e il 2028, dopo aver superato le prove di sicurezza e l’omologazione.
Orca Concept, il maxi scooter a 800 V
Accanto all’X Cruiser, Segway ha svelato l’Orca Concept, un maxi scooter elettrico ad alte prestazioni con architettura a 800 V. Ha un motore da 60 kW, pari a 82 CV, e una batteria da 19,5 kWh, con tensione nominale di 650 V. Gli obiettivi dichiarati sono 300 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,5 secondi, 180 km/h di velocità massima e 200 km di autonomia recuperati in 20 minuti, con una ricarica in corrente continua fino a 48 kW. Può caricarsi anche in alternata e alimentare apparecchi esterni. Anche qui la batteria è integrata nel telaio, sviluppato da Segway. Le sospensioni sono multilink sia davanti sia dietro, per ridurre l’affondamento in frenata e separare lo sterzo dal lavoro della sospensione. Gli ammortizzatori a controllo elettronico hanno diverse modalità per città, viaggio e guida sportiva, da soli o in due. Il design esterno è firmato da Hardline27, lo studio fondato da Sasha Selipanov, che ha portato nel progetto un approccio da supercar fatto di proporzioni e meccanica in vista. Telaio, sospensioni e attacchi diventano parte dello stile invece di essere nascosti.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.