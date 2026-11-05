Schuberth E2 ANC, debutta a EICMA il casco con cancellazione attiva del rumore

A EICMA 2026 non si parla solo di nuove moto e scooter perché c'è spazio anche per l'accessoristica e la sicurezza. La Fiera dedicata alle due ruote è quindi l'occasione per scoprire novità sul fronte dei caschi. Schuberth, per esempio, ha approfittato di questo palcoscenico per mostrare i suoi ultimi prodotti che vanno ad ampliare la propria offerta touring e adventure. Tre sono le novità.

Il nuovo casco E2 ANC con cancellazione attiva del rumore

La principale novità portata dall'azienda tedesca è il nuovo E2 ANC. Si tratta di un casco che porta per la prima volta la cancellazione attiva del rumore nella gamma adventure del marchio. Come funziona? Il sistema sviluppato in collaborazione con Cardo, va a intervenire sui rumori persistenti di vento e asfalto, mantenendo percepibili suoni importanti come traffico, motore e sirene. In questo modo è possibile migliorare il comfort di guida.

Schuberth E2 ANC

Questa tecnologia è presente pure sul modello C5 ANC, ora disponibile anche con nuove grafiche, che affiancano le colorazioni tinta unita già presenti in gamma. Alla fiera di EICMA fa il suo debutto anche il C5 GT, evoluzione del casco modulare C5. Tra gli aggiornamenti che hanno coinvolto questo casco, spicca una visiera con trattamento ad alto contrasto, derivato dalle tecnologie impiegate nei caschi Schuberth per la Formula 1, abbinata a un sistema audio Harman Kardon ottimizzato per l'interfono SC2.

Confermate le altre caratteristiche chiave come l'omologazione ECE 22.06 e la doppia omologazione P/J.

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