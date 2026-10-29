EICMA 2026, le novità di BMW con Alessandro Salimbeni

BMW amplia la nuova famiglia F 450 con una naked compatta, leggera e pensata per chi cerca una moto accessibile senza rinunciare a una dotazione tecnologica piuttosto ricca. E' la BMW F 450 R e nasce sulla base tecnica della F 450 GS, ma con un'impostazione completamente orientata all'utilizzo su strada. La F 450 RR è la sorella più arrabbiata, la versione sportiva senza carene che porta con sé, nonostante la piccola cilindrata, il DNA dei più potenti RR della Casa tedesca.

Sullo stand della casa tedesca a EICMA 2026 anche la nuova BMW M 1000 RS, descritta come la hyper naked più potente al mondo. Tutte le novità portate alla Fiera ce le racconta Alessandro Salimbeni, Direttore Generale BMW Motorrad Italia.

Intervista con Alessandro Salimbeni

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