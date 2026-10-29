EICMA 2026, le novità di BMW con Alessandro Salimbeni

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BMW amplia la nuova famiglia F 450 con una naked compatta, leggera e pensata per chi cerca una moto accessibile senza rinunciare a una dotazione tecnologica piuttosto ricca. E' la BMW F 450 R e nasce sulla base tecnica della F 450 GS, ma con un'impostazione completamente orientata all'utilizzo su strada. La F 450 RR è la sorella più arrabbiata, la versione sportiva senza carene che porta con sé, nonostante la piccola cilindrata, il DNA dei più potenti RR della Casa tedesca.
Sullo stand della casa tedesca a EICMA 2026 anche la nuova BMW M 1000 RS, descritta come la hyper naked più potente al mondo. Tutte le novità portate alla Fiera ce le racconta Alessandro Salimbeni, Direttore Generale BMW Motorrad Italia.
Intervista con Alessandro Salimbeni
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Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.