BMW F 450 RR, ecco quanto costa la nuova sportiva A2

Nella serata di ieri, ha fatto il suo debutto ufficiale la nuova BMW F 450 RR. Si tratta di una piccola sportiva che può contare, comunque, sul DNA delle più più potenti RR della gamma della casa tedesca. L'annuncio era atteso da tempo e non c'è stata quindi alcuna sorpresa. Adesso, BMW ha comunicato ufficialmente anche il prezzo.

Una sportiva per i possessori della patente A2

Ricapitoliamo prima le principali caratteristiche della BMW F 450 RR (qui ve la raccontiamo nei minimi dettagli). La piattaforma è quella della F 450 GS e della più recente F 450 R. Dunque, incastonato nel telaio a traliccio in acciaio troviamo un motore bicilindrico di 420 cc in grado di erogare una potenza di 48 CV a 8.750 giri/min, con una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. Ovviamente il motore è stato messo a punto per adattarsi a un utilizzo maggiormente sportivo.

BMW F 450 RR

Il cambio è un 6 marce e si può avere come accessorio la frizione Easy Ride Clutch (ERC). La frizione diventa quindi automatica ma il cambio no. La ciclistica è invece affidata davanti a una forcella a steli rovesciati da 43 mm, regolabile in compressione ed estensione (versioni con sospensioni Sport). Dietro, invece, troviamo un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell'idraulica in estensione.

Per quanto riguarda, invece, l'impianto frenante, all'anteriore è presente in singolo disco da 310 mm con pinza Brembo monoblocco a quattro pistoncini. Al posteriore, invece, BMW ha scelto un disco da 240 mm con pinza ByBre. Cerchi da 17 pollici con pneumatici nelle misure, rispettivamente di 110/70 all'anteriore e 150/60 al posteriore.

BMW F 450 RR

Completa per una moto di questa categoria, la dotazione di elettronica. Abbiamo 3 Riding Mode (Rain, Road e Race), ABS Pro con funzione cornering, controllo dinamico della trazione DTC, gestione del freno motore MSR e Dynamic Brake Control (DBC). La strumentazione prevede la presenza di un display da 6,5 pollici con connettività smartphone. Il peso è di 177 kg.

Prezzo

Nuova BMW F 450 RR è proposta in 4 versioni, con prezzi a partire da 7.120 euro IVA inclusa a cui vanno aggiungi 230 euro delle messa su strada. Il prezzo chiavi in mano e quindi pari a 7.350 euro.

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