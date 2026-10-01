Pronti a scoprire la nuova naked BMW? Segui la diretta streaming

La naker A2 di BMW è pronta per essere lanciata sul mercato. Segui con noi la diretta streaming per scoprire com'è fatta
MotorBox, prima di tutti gli altri
Dopo essere stata anticipata da una campagna social, la nuova BMW F 450 R è pronta al debutto. La sorella stradale della F 450 GS avrà tanto in comune con la adventure o BMW avrà introdotto qualche altra novità in stile ERC esclusiva per lei? Ogni dubbio verrà fugato tra pochi istanti durante la presentazione in live-streaming che potete seguire qui sotto.
E voi cosa ne pensate? Ha quello che serve per farsi valere in un segmento decisamente affollato?
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Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.