Pronti a scoprire la nuova naked BMW? Segui la diretta streaming

La naker A2 di BMW è pronta per essere lanciata sul mercato. Segui con noi la diretta streaming per scoprire com'è fatta

Dopo essere stata anticipata da una campagna social, la nuova BMW F 450 R è pronta al debutto. La sorella stradale della F 450 GS avrà tanto in comune con la adventure o BMW avrà introdotto qualche altra novità in stile ERC esclusiva per lei? Ogni dubbio verrà fugato tra pochi istanti durante la presentazione in live-streaming che potete seguire qui sotto.

E voi cosa ne pensate? Ha quello che serve per farsi valere in un segmento decisamente affollato?

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