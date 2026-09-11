BMW celebra i 100 anni del Nürburgring con 9 modelli M speciali

Il circuito tedesco del Nürburgring ha un grande fascino e una storia lunghissima legata al motorsport. Adesso che compie ben 100 anni, BMW ha voluto celebrare questa ricorrenza in maniera particolare, presentando l’edizione celebrativa ''100 Jahre Nürburgring'' che comprende sei auto BMW M e tre modelli BMW Motorrad M.

I modelli di auto sono: BMW M2, BMW M3 Berlina, BMW M3 Touring, BMW M4 Coupé, BMW M5 Berlina e BMW M5 Touring. Sul fronte delle moto, abbiamo invece BMW M 1000 RR, BMW M 1000 R e BMW M 1000 XR. Elemento comune a tutti questi modelli celebrativi in edizione speciale, sia auto e sia moto, la particolare tinta Nürburgring Green, sviluppata in esclusiva.

BMW M e BMW Motorrad celebrano i 100 anni del Nürburgring

Dettagli unici per celebrare i 100 anni del Nürburgring

La livrea comprende il logo “100 Years”, la dicitura “Nürburgring since 1927” e la silhouette della Nordschleife. La colorazione Nürburgring Green costituisce il filo conduttore di questi modelli speciali. Sulle vetture BMW M, le speciali grafiche appaiono sulle portiere anteriori, sul montante C e sulle sezioni laterali posteriori.

Altro elemento che caratterizza questa edizione celebrativa, della particolari strisce applicate sul tetto. In particolare, su BMW M2, BMW M3 Berlina, BMW M4 Coupé e BMW M5 Berlina attraversano il tetto M Carbon; su BMW M3 Touring e BMW M5 Touring, il tetto in acciaio. Tonalità di grigio chiaro, Nürburgring Green e nero definiscono lo schema cromatico; accenti verdi, differenziati in base al modello, sui cerchi e sulle cornici del doppio rene completano il look. Per chi non gradisse la tinta Nürburgring Green, BMW permette di scegliere queste vettura nella colorazione Black Sapphire metallic.

BMW M e BMW Motorrad celebrano i 100 anni del Nürburgring

Per quanto riguarda invece le moto, questi modelli speciali si caratterizzano per un serbatoio verniciato con la silhouette della Nordschleife, una copertura dell’airbox nel design celebrativo con marcatura individuale “one of 100”, cerchi in carbonio con strisce in Nürburgring Green e una sella in Alcantara con il numero “100” ricamato. Componenti neri, come il forcellone posteriore e il telaietto posteriore, completano la caratterizzazione estetica di queste moto.

Nelle auto, la personalizzazione continua anche all'interno dell'abitacolo con rivestimenti in colore nero abbinati a cuciture a contrasto verdi e bianche. I modelli a sei cilindri in linea ricevono un volante M Alcantara con cuciture coordinate e riferimento a ore 12; i modelli BMW M5 sono dotati di un volante M con la stessa firma stilistica.

BMW M e BMW Motorrad celebrano i 100 anni del Nürburgring

Quando arrivano?

BMW M3 Sedan, BMW M3 Touring, BMW M4 Coupé, BMW M5 Sedan e BMW M5 Touring saranno ordinabili da settembre 2026; BMW M2 seguirà a gennaio 2027. Le informazioni relative agli ordini e alla disponibilità dei modelli speciali BMW Motorrad saranno comunicate più avanti.

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