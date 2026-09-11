Bovensiepen Spider, la BMW Z4 si trasforma e diventa ancora più esclusiva

Bovensiepen, il nuovo marchio creato dai fondatori di Alpina, ha trasformato la BMW Z4 in un'edizione speciale da collezione. Debutta quindi la nuova ed esclusiva Bovensiepen Spider. Ne saranno prodotti 99 esemplari a un prezzo di 115 mila euro l'uno.

Bovensiepen Spider

Una roadster esclusiva che punta a emozionare

Nel comunicato, l'azienda afferma che le auto stanno diventando sempre ''più grandi, più pesanti e sempre più influenzate dal design dei SUV''. Di conseguenza, sta scomparendo una categoria di auto in grado di esaltare il piacere di guida: le roadster. Con la volontà di preservare questa specie in via d'estinzione, Bovensiepen ha riprogettato la più recente Z4, la cui produzione è cessata all'inizio di quest'anno. L'obiettivo è quello di preservare questa categoria di auto in via di estinzione.

Bovensiepen Spider

Questo modello elusivo si basa esattamente sulla Z4 M40i, la versione top di gamma della roadster tedesca. Sotto al cofano troviamo quindi un motore turbo 6 cilindri di 3 litri la cui potenza è stata portata a ben 435 CV con 580 Nm di coppia massima. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h bastano appena 4,2 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h ma si può salire addirittura a quota 295 km/h con il Performance Pack opzionale. Visto il sensibile aumento di potenza (340 CV la potenza del modello originale) è stato rivisto il sistema di raffreddamento per garantire che la Bovensiepen Spider possa sempre offrire prestazioni ottimali. In ogni caso abbinato al motore troviamo un cambio automatico ZF a otto rapporti.

La Spider monta ammortizzatori ricalibrati per una maggiore reattività, supportati dagli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S ad alta aderenza. Anche l'impianto frenante può essere opzionalmente potenziato con componenti ad alte prestazioni per offrire le massime prestazioni anche nei casi di utilizzo più gravosi.

Bovensiepen Spider

Il design della Z4 è stato solamente leggermente affinato per rendere la vettura più elegante e ancora più sportiva. Fedele allo stile Alpina/Bovensiepen, l'abitacolo della Z4 è stato mantenuto ma rivestito con una selezione di materiali pregiati, tra cui pelle Vernasca per i sedili, Lavalina per il volante e Alcantara per la cornice del parabrezza. In ogni caso, i clienti potranno personalizzare ogni dettaglio degli interni in base ai loro gusti. Ovviamente, il costo finale crescerà ulteriormente.

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