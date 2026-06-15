Bovensiepen 05 GT: la wagon da 800 CV che mantiene l'anima di Alpina

A distanza di un anno torna una nuova Bovensiepen. Un nome, quello della famiglia Bovensiepen, associato per cinquant’anni al marchio Alpina (ora passato sotto la gestione di BMW). L’anno scorso, in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, la famiglia Bovensiepen aveva annunciato il proprio ritorno con un nuovo marchio indipendente. Il debutto è stato con la Zagato Coupé, una grand tourer basata sulla BMW Serie 4 realizzata in collaborazione con l'atelier milanese. Ora arriva il secondo modello, e questa volta il territorio è quello che i Bovensiepen conoscono meglio: la berlina familiare tedesca trasformata in qualcosa di irripetibile. Si chiama 05 GT, nasce dalla BMW M5 Touring e porta la firma di Frank Stephenson.

Design firmato Frank Stephenson

Bovensiepen 05 GT, i cerchi forgiati a 20 razze

Per il progetto stilistico della 05 GT, Bovensiepen ha coinvolto Frank Stephenson, uno dei designer più riconoscibili dell'automobilismo contemporaneo. Nella sua carriera ha firmato la BMW X5, la Mini del 2001 (quella del rilancio), la Ferrari F430, la McLaren P1 e la Maserati MC12. La 05 GT nasce da una BMW M5 Touring, e Stephenson ha scelto un approccio sobrio distinguendo la vettura dalla Serie 5 standard senza eccedere nei dettagli aggressivi.

Il design della 05 GT appare con un paraurti anteriore con griglia in acciaio inox tagliata al laser e prese d'aria allargate, cerchi forgiati da 21” a 20 razze con pneumatici Pirelli sviluppati su misura (con il marchio BOV impresso sul fianco), minigonne laterali, spoiler sul bordo del tetto, paraurti posteriore specifico e quattro terminali di scarico ovali.

Bovensiepen 05 GT, i terminali di scarico

All'interno, i sedili sono rivestiti in pelle Lavalina (materiale scamosciato selezionato da concerie in Germania meridionale, Austria, Svizzera e Italia settentrionale) con volante artigianale nella stessa pelle e ampia palette di colori tra cui scegliere. Ogni esemplare porta una targa numerata di produzione.

Più di qualcuno ha già notato una certa somiglianza con l’Alpina B5. I cerchi forgiati a razze multiple, i quattro terminali di scarico ovali, la filosofia del «miglioramento raffinato» su base BMW e persino la sede è ciò che ha definito l'Alpina B5 per vent'anni. Per certi aspetti è inevitabile dato che sono le stesse persone, nella stessa fabbrica, con la stessa cultura progettuale; ma è interessante (per quanto siamo solo al secondo modello) capire se e come la famiglia Bovensiepen riuscirà a emanciparsi da questo passato glorioso per scrivere una nuova pagina della sua storia.

Le prestazioni

Bovensiepen 05 GT, la griglia anteriore

Se per il design si è scelto un approccio sobrio, molto più interessante è la dimensione meccanica della vettura. Il punto di partenza è il powertrain ibrido plug-in della BMW M5 Touring. Quindi un V8 biturbo da 4,4 litri abbinato a un motore elettrico. Bovensiepen ha modificato il filtro dell'aria e montato uno scarico in titanio Akrapovič (più leggero di 7,8 kg rispetto al sistema tradizionale) ricalibrandone poi la gestione elettronica. La potenza di sistema sale così a 589 kW (800 CV), con 1.100 Nm di coppia massima.

Il risultato? Uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,6 secondi per una velocità massima di 305 km/h. Il peso è di 2.555 kg. L'assetto è stato ritarato con molle Eibach specifiche, supporti di sterzo modificati e una barra di rinforzo tra gli ammortizzatori anteriori.

Prezzo e disponibilità

Bovensiepen aprirà le consegne nel quarto trimestre del 2026. Il prezzo di partenza è di 198.900 euro (circa 70.000 euro in più rispetto alla BMW M5 Touring di riferimento). Ogni esemplare verrà assemblato artigianalmente a Buchloe, nella stessa sede storica di Alpina, e può essere configurato fino all'ultimo dettaglio dall'acquirente, compresi i ricami personalizzati sui poggiatesta e i rivestimenti in Alcantara nel vano bagagli.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 15/06/2026