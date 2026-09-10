Nuova BMW M5 restyling, freni incandescenti al Nürburgring nel video spia

BMW sta continuando il lavoro di sviluppo della nuova M5. Come sappiamo, la casa tedesca sta lavorando sul restyling della Serie 5. Ci sarà ovviamente anche un aggiornamento dedicato alla versione più sportiva della berlina e un nuovo video spia condiviso da wilcoblok attraverso la sua pagina su Instagram permette di vedere la nuova BMW M5 in azione al Nürburgring. Il circuito tedesco è un luogo ideale dove mettere a punto i modelli ad alte prestazioni e mettere alla frusta la meccanica.

Il prototipo appare ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria ma alcuni particolari sono già molto chiari. Molto bello il passaggio in curva ripreso in primo piano dove si vedono i dischi freno diventare incandescenti. La BMW M5 non stava ''passeggiando'' ma era impegnata probabilmente in una serie di giri veloci per verificare prestazioni e dinamica di guida.

Neue Klasse ma non troppo

Il restyling introdurrà diversi elementi dei nuovi veicoli Neue Klasse ma il frontale non assomiglierà a quello della nuova BMW i3. La casa tedesca ha scelto una via di mezzo tra il look attuale e quello dei suoi nuovi modelli Neue Klasse. La griglia a doppio rene diventa quindi più piccola e schiacciata ma non raggiunge il minimalismo che vediamo nella nuova i3. Trattandosi della M5, ci sarà poi un body kit dedicato che permetterà di rendere il look della berlina sportiva molto più aggressivo.

Nel video spia possiamo osservare come il frontale appaia molto più elaborato con grandi prese d'aria. Assetto ribassato, minigonne piuttosto evidenti e al posteriore un generoso diffusore oltre che 4 terminali di scarico. I cerchi di grandi dimensioni permettono anche di apprezzare l'impianto frenante maggiorato.

Le immagini non permettono di dare una sbirciatina all'abitacolo che comunque dovrebbe ricevere un upgrade significativo. Come confermato da precedenti foto spia, BMW introdurrà il nuovo BMW Panoramic iDrive che sta facendo la sua comparsa all'interno di tutti i suoi nuovi modelli. La nuova M5 proporrà verosimilmente alcuni elementi dedicati che enfatizzeranno il suo DNA come sedili sportivi e rivestimenti specifici.

Sotto al cofano un V8 Plug-in

Nessuna rivoluzione sul fronte della motorizzazione. Sotto al cofano ci sarà sempre un V8 biturbo di 4,4 litri Plug-in. Ricordiamo che in Europa da alcuni mesi il V8 ha perso circa 40 CV per rispettare le più recenti normative sulle emissioni. Tuttavia, grazie a un intervento sull'unità elettrica, la potenza massima di sistema non è cambiata.

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