BMW Serie 5 restyling, nuovi test per la Touring: ecco come cambia

Continua il lavoro di sviluppo di BMW sul restyling della Serie 5, uno dei suoi modelli più importanti. Un prototipo della versione Touring (station wagon) è stato nuovamente intercettato durante una sessione di test al Nurburgring. Si tratta di una nuova occasione per vedere il nuovo modello su strada, sebbene ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria.
Ecco come cambia la BMW Serie 5
BMW sta adottando lo stile Neue Klasse su tutti i più recenti modelli. Nel caso della nuova Serie 5, sembra che la casa tedesca abbia scelto di introdurre elementi stilistici Neue Klasse, mantenendo, però, alcuni richiami con l'attuale modello. Infatti, la griglia a doppio rene, non sarà quella minimalista vista sulla nuova i3. BMW pare abbia scelto di mantenere una forma più tradizionale, sebbene sul nuovo modello restyling sarà più piccola di quella che vediamo oggi.
I primi muletti del facelift lasciavano intendere una trasformazione più radicale, portando a credere che BMW stesse pianificando un profondo restyling estetico. I più recenti, invece, hanno chiarito che la casa automobilistica abbia scelto un approccio differente. Dunque, davanti troviamo una griglia a doppio rene più piccola e piatta e soprattutto nuovi fari. Il profilo, invece, non mostra particolari differenze. Al posteriore, invece, possiamo aspettarci alcuni ritocchi al paraurti oltre a una nuova grafica per i gruppi ottici.
Se gli esterni saranno un'evoluzione di quelli attuali, dentro ci saranno importanti novità. Infatti, anche sul restyling della Serie 5, BMW introdurrà il nuovo BMW Panoramic iDrive.
Anche elettrica
Sotto alla carrozzeria possiamo attenderci diversi miglioramenti al setup di telaio e assetto per ottimizzare ulteriormente l'esperienza di guida. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, ci sarà probabilmente un'evoluzione delle attuali unità per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Ovviamente continueranno a essere proposte le varianti Plug-in e 100% elettriche. Le informazioni preliminari suggeriscono che BMW intende avviare la produzione del restyling della Serie 5 Touring a luglio 2027.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 5 touring 520i sDrive
|208 / 153
|70.700 €
|Serie 5 touring 520d sDrive
|197 / 145
|71.800 €
|Serie 5 touring 520d xDrive
|197 / 145
|74.200 €
|Serie 5 touring 520i sDrive M Sport
|208 / 153
|75.100 €
|Serie 5 touring 520d sDrive M Sport
|197 / 145
|76.200 €
|Serie 5 touring 530e sDrive
|299 / 220
|76.700 €
|Serie 5 touring 520i sDrive M Sport Pro
|208 / 153
|77.400 €
|Serie 5 touring i5 eDrive40
|- / -
|78.000 €
|Serie 5 touring 520d sDrive M Sport Pro
|197 / 145
|78.500 €
|Serie 5 touring 520d xDrive M Sport
|197 / 145
|78.600 €
|Serie 5 touring 540d 183kW xDrive
|266 / 196
|78.900 €
|Serie 5 touring 540d xDrive
|303 / 223
|78.900 €
|Serie 5 touring 530e xDrive
|299 / 220
|79.400 €
|Serie 5 touring 530e sDrive M Sport
|299 / 220
|80.200 €
|Serie 5 touring 520d xDrive M Sport Pro
|197 / 145
|80.900 €
|Serie 5 touring i5 eDrive40 M Sport Edition
|- / -
|81.000 €
|Serie 5 touring 530e sDrive M Sport Pro
|299 / 220
|82.500 €
|Serie 5 touring 530e xDrive M Sport
|299 / 220
|82.900 €
|Serie 5 touring i5 eDrive40 M Sport Pro
|- / -
|83.300 €
|Serie 5 touring 540d xDrive M Sport
|303 / 223
|83.300 €
|Serie 5 touring 540d 183kW xDrive M Sport
|266 / 196
|83.300 €
|Serie 5 touring i5 xDrive40
|- / -
|83.800 €
|Serie 5 touring 530e xDrive M Sport Pro
|299 / 220
|85.200 €
|Serie 5 touring 540d 183kW xDrive M Sport Pro
|266 / 196
|85.600 €
|Serie 5 touring 540d xDrive M Sport Pro
|303 / 223
|85.600 €
|Serie 5 touring i5 xDrive40 M Sport Edition
|- / -
|86.650 €
|Serie 5 touring i5 xDrive40 M Sport Pro
|- / -
|88.950 €
|Serie 5 touring i5 M60
|- / -
|103.800 €
|Serie 5 touring i5 M60 M Sport Pro
|- / -
|104.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 5 touring visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 5 touring
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).