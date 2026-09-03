BMW Serie 5 restyling, nuovi test per la Touring: ecco come cambia

Continua il lavoro di sviluppo di BMW sul restyling della Serie 5, uno dei suoi modelli più importanti. Un prototipo della versione Touring (station wagon) è stato nuovamente intercettato durante una sessione di test al Nurburgring. Si tratta di una nuova occasione per vedere il nuovo modello su strada, sebbene ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria.

Ecco come cambia la BMW Serie 5

BMW sta adottando lo stile Neue Klasse su tutti i più recenti modelli. Nel caso della nuova Serie 5, sembra che la casa tedesca abbia scelto di introdurre elementi stilistici Neue Klasse, mantenendo, però, alcuni richiami con l'attuale modello. Infatti, la griglia a doppio rene, non sarà quella minimalista vista sulla nuova i3. BMW pare abbia scelto di mantenere una forma più tradizionale, sebbene sul nuovo modello restyling sarà più piccola di quella che vediamo oggi.

BMW Serie 5 Touring restyling

I primi muletti del facelift lasciavano intendere una trasformazione più radicale, portando a credere che BMW stesse pianificando un profondo restyling estetico. I più recenti, invece, hanno chiarito che la casa automobilistica abbia scelto un approccio differente. Dunque, davanti troviamo una griglia a doppio rene più piccola e piatta e soprattutto nuovi fari. Il profilo, invece, non mostra particolari differenze. Al posteriore, invece, possiamo aspettarci alcuni ritocchi al paraurti oltre a una nuova grafica per i gruppi ottici.

Se gli esterni saranno un'evoluzione di quelli attuali, dentro ci saranno importanti novità. Infatti, anche sul restyling della Serie 5, BMW introdurrà il nuovo BMW Panoramic iDrive.

BMW Serie 5 Touring restyling

Anche elettrica

Sotto alla carrozzeria possiamo attenderci diversi miglioramenti al setup di telaio e assetto per ottimizzare ulteriormente l'esperienza di guida. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, ci sarà probabilmente un'evoluzione delle attuali unità per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Ovviamente continueranno a essere proposte le varianti Plug-in e 100% elettriche. Le informazioni preliminari suggeriscono che BMW intende avviare la produzione del restyling della Serie 5 Touring a luglio 2027.

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