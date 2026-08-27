BMW iX5 M pizzicata al Nurburgring: foto spia e anticipazioni

Primi avvistamenti in pista per la nuova BMW iX5 M: foto spia al Nürburgring e le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica

La nuova generazione della BMW X5 si prepara a una rivoluzione profonda che coinvolgerà carrozzeria, abitacolo e meccanica. Tra i vari muletti avvistati durante i collaudi dinamici, i nostri fotografi impegnati sul circuito del Nürburgring sono riusciti a immortalare un prototipo decisamente interessante: la futura BMW iX5 M, variante ad alte prestazioni a propulsione 100% elettrica.

Stile Neue Klasse e l'addio al portellone sdoppiato

Guardando il frontale, la vettura mostra subito una spiccata aggressività. Le prese d'aria sono molto più ampie e profilate rispetto a quelle dei modelli standard, mentre il disegno della griglia e dei fari richiama chiaramente i canoni estetici dell'era Neue Klasse.

Il posteriore appare ancora piuttosto indietro nello sviluppo, con fari provvisori e catarifrangenti montati alla buona sul paraurti. C'è però un dettaglio di rilievo che la mimetizzazione non riesce a nascondere: la nuova generazione perderà il caratteristico portellone sdoppiato, da sempre uno dei marchi di fabbrica più pratici della SUV tedesca. Una rinuncia che con tutta probabilità coinvolgerà l'intera gamma, senza trascurare le versioni elettriche e a idrogeno.

BMW iX5 M

Freni maggiorati e gomme da pista

A confermare che si tratta della declinazione curata dal reparto sportivo sono anche i dettagli della flancata. Il prototipo veste cerchi in lega a cinque razze dal disegno apparentemente leggero, abbinati a pneumatici sportivi Michelin Pilot Sport pensati per garantire massima aderenza nei curvoni veloci del tracciato tedesco.

Ma soprattutto, dietro le razze spicca un impianto frenante potenziato, con pinze anteriori di grandi dimensioni che morde dischi forati: una dotazione indispensabile per gestire il peso dell'auto lanciato tra le curve a velocità siderali.

Motori e prestazioni: cosa aspettarsi

Al momento non ci sono schede tecniche ufficiali sulla potenza della iX5 M, ma si possono fare alcune considerazioni analizzando il resto della gamma. La versione iX5 60 dovrebbe adottare una configurazione a doppio motore per 569 CV atotali, e un pacco batterie da ben 147,8 kWh per alimentarlo.

Per sorella la più grande iX7 M70 si parla già di valori superiori agli 800 CV. Sarà interessante capire fin dove si spingeranno i tecnici di Monaco per questo modello.

Oltre alla variante 100% elettrica, la futura gamma X5 continuerà comunque a offrire una scelta completa per tutte le esigenze: motori termici a benzina e diesel, powertrain Plug-in Hybrid e versioni con alimentazione a idrogeno.

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