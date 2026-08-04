Da coupé a pick-up: la BMW M4 Competition xDrive diventa un mezzo da lavoro

La supercar di Monaco del 2022 è diventata un pick-up ad alte prestazioni grazie all'audacia del tuner DinMann ed è stata aggiudicata all'asta per 93.000 dollari

I tuner ci hanno insegnato che nulla è impossibile se ci sono fantasia e mezzi a disposizione. Ce lo conferma l'ultima creazione che arriva dalla California, Los Angeles (USA) per la precisione. Una BMW M4 Competition xDrive del 2022 sembra essere un'ottima base per diventare un pick-up ad alte prestazioni.

BMW M4 Competition xDrive pick-up: la sportiva trasformata dal tuner USA DinMann

BMW M4 pick-up: progetto firmato dal tuner USA

Dopotutto, ha la trazione integrale, proprio come un vero mezzo da lavoro, le manca solo il cassone posteriore, ma per questo ci ha pensato il tuner DinMann (guarda la pagina Instagram di DinMann). Il veicolo è stato messo all'asta sulla piattaforma Bring a Trailer ed è stato aggiudicato per 93.000 dollari lo scorso 3 agosto dopo una conversione che modifica profondamente la carrozzeria mantenendo l'impostazione tecnica della versione originale (qui il link all'asta).

La presenza della trazione integrale ha rappresentato una base adatta per questo progetto, fatto salvo tutte le modifiche per la trasformazione in pic-up, compresa la radicale modifica del tetto originale in fibra di carbonio

BMW M4 Competition xDrive pick-up: il cassone posteriore sottolinea l'originalità del progetto

Carrozzeria modificata e debutto al SEMA

Presentato con il nome M4Maloo, in riferimento al celebre pick-up australiano Holden Maloo, l'esemplare è stato esposto al SEMA 2025 di Las Vegas con una pellicola blu metallizzata successivamente rimossa per riportare alla vista la tinta Brooklyn Grey Metallic.

Il progetto comprende numerose altre modifiche , tra cui una nuova griglia, uno splitter anteriore, un diffusore posteriore, minigonne laterali e parafanghi ridisegnati con ulteriori prese d'aria. L'assetto è stato abbassato e completato da cerchi in lega forgiati M Performance da 19 pollici all'anteriore e 20 al posteriore.

BMW M4 Competition xDrive pick-up: l'abitacolo resta sostanzialmente originale

Motore aggiornato, ma la potenza resta segreta

Sotto il cofano rimangono i sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, equipaggiato con turbocompressori aftermarket, collettore di aspirazione e impianto di scarico modificati. L'annuncio non indica la potenza effettiva dopo gli interventi, limitandosi a ricordare che il modello di serie sviluppava 510 cavalli. Nel modello anno di riferimento, la versione Competition xDrive era dotata di cambio automatico a otto rapporti e differenziale posteriore autobloccante, caratteristiche rimaste parte integrante della configurazione tecnica.

BMW M4 Competition xDrive pick-up: meccanica aggiornata per superare i 510 CV standard

Interni quasi invariati e dotazioni originali

Dal punto di vista dell'abitacolo, gli interni sono perlopiù di serie, fatta eccezione per il volante in fibra di carbonio. Restano disponibili equipaggiamenti come l'head-up display, il quadro strumenti digitali e l'impianto audio Harman Kardon.

Secondo quanto riportato nell'inserimento, la conversione non ha compromesso il funzionamento delle telecamere a 360°, dei sensori di parcheggio posteriori e della telecamera, nonostante la presenza del nuovo cassone e delle modifiche strutturali apportate alla parte posteriore della vettura.

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