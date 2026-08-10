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BMW Serie 5 Touring, il restyling si avvicina: cosa cambia

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6 ore fa - BMW Serie 5 Touring, così sarà il restyling atteso nel 2027

La BMW Serie 5 Touring si prepara a cambiare con il restyling previsto nel 2027
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BMW sta lavorando al restyling della Serie 5 che continuerà a essere proposta anche in versione Touring. Le ultime foto spia mostrano proprio il modello station wagon durante una sessione di test su strada. Il multetto è ancora camuffato con pellicole ed elementi posticci ma si notano comunque diverse cose interessanti.

BMW Serie 5 Touring

La nuova BMW Serie 5 sta arrivando

L'attuale generazione della Serie 5 ha debuttato nel 2023, con la versione Touring che è arrivata un anno dopo. Le nuove foto che arrivano dalla Germania confermano che il restyling introdurrà alcuni elementi stilistici dei modelli Neue Klasse. Tuttavia, non troveremo la griglia a doppio rene minimalistica degli ultimi modelli della casa automobilistica tedesca. Infatti, BMW pare aver optato per una soluzione intermedia tra il nuovo design e quello attuale. Il prototipo pizzicato sulle strade tedesche mostra fari ridisegnati e un paraurti anteriori rivisto e reso più sportiveggiante rispetto a quello del modello attuale.

BMW Serie 5 Touring

Ovviamente, trattandosi del modello Touring, la linea del tetto continua fino a far assumere alla vettura forme da station wagon. Dietro, vediamo gruppi ottici dalle forme molto simili a quelle attuali ma con una nuova grafica. Il camuffamento non permette di vederlo con chiarezza ma ci si attende che anche il paraurti posteriore possa essere stato rivisto. Il profilo, invece, sembra essere molto simile a quello dell'attuale modello. Trattandosi di un restyling potrebbero arrivare anche nuove colorazioni per la carrozzeria oltre a cerchi in lega dal nuovo design.

BMW Serie 5 Touring

Interni più tecnologici

I cambiamenti più significativi si troveranno all'interno, dove l'abitacolo presenterà le ultime soluzioni introdotte su modelli come le nuove iX3 e i3. Quindi, salendo a bordo avremo il nuovo BMW Panoramic iDrive. Sotto al cofano ci sarà probabilmente un'evoluzione delle attuali motorizzazioni per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Ovviamente continueranno a essere proposte le varianti Plug-in e 100% elettriche. Già abbiamo visto che è in sviluppo anche l'evoluzione della più potente BMW M5.

Quando arriverà il restyling della BMW Serie 5? Si parla del 2027. Non rimane che attendere maggiori informazioni.

Foto spia: CarScoops

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Listino BMW Serie 5
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 5 520i sDrive 208 / 15367.600 €
Serie 5 520d sDrive 197 / 14568.700 €
Serie 5 520d xDrive 197 / 14571.100 €
Serie 5 520i sDrive M Sport 208 / 15372.000 €
Serie 5 520d sDrive M Sport 197 / 14573.100 €
Serie 5 530e sDrive 299 / 22073.100 €
Serie 5 520i sDrive M Sport Pro 208 / 15374.300 €
Serie 5 i5 eDrive40 - / -74.400 €
Serie 5 540d 303cv xDrive 303 / 22375.300 €
Serie 5 540d 266cv xDrive 266 / 19675.300 €
Serie 5 520d sDrive M Sport Pro 197 / 14575.400 €
Serie 5 520d xDrive M Sport 197 / 14575.500 €
Serie 5 530e xDrive 299 / 22075.800 €
Serie 5 530e sDrive M Sport 299 / 22076.600 €
Serie 5 i5 eDrive40 M Sport Edition - / -77.400 €
Serie 5 520d xDrive M Sport Pro 197 / 14577.800 €
Serie 5 530e sDrive M Sport Pro 299 / 22078.900 €
Serie 5 530e xDrive M Sport 299 / 22079.300 €
Serie 5 i5 eDrive40 M Sport Pro - / -79.700 €
Serie 5 540d 266cv xDrive M Sport 266 / 19679.700 €
Serie 5 540d 303cv xDrive M Sport 303 / 22379.700 €
Serie 5 i5 xDrive40 - / -80.200 €
Serie 5 530e xDrive M Sport Pro 299 / 22081.600 €
Serie 5 540d 303cv xDrive M Sport Pro 303 / 22382.000 €
Serie 5 540d 266cv xDrive M Sport Pro 266 / 19682.000 €
Serie 5 i5 xDrive40 M Sport Edition - / -83.050 €
Serie 5 550e xDrive 489 / 36085.100 €
Serie 5 i5 xDrive40 M Sport Pro - / -85.350 €
Serie 5 550e xDrive M Sport 489 / 36088.300 €
Serie 5 550e xDrive M Sport Pro 489 / 36090.600 €
Serie 5 i5 M60 - / -100.200 €
Serie 5 i5 M60 M Sport Pro - / -101.300 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 5
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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