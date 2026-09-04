Nuova BMW X5, debutto italiano al Salone Auto Torino

Insieme al SUV saranno esposte anche le nuove BMW iX3 e i3

BMW sarà presente al Salone di Torino che si terrà dall’11 al 13 settembre 2026. Tra pochi giorni, i visitatori potranno ammirare da vicino tutte le ultime novità della casa automobilistica tedesca. In particolare, farà il suo debutto nazionale la nuova BMW X5. L'ultima generazione del SUV era stata presentata ufficialmente alla fine del mese di giugno. Gli ordini sono già aperti e adesso c'è finalmente la possibilità di vederla anche in Italia.

Tre novità al Salone di Torino

Oltre alla nuova X5, BMW porterà al Salone anche le nuove iX3 e i3, modelli elettrici molto importanti che hanno già riscosso un grande apprezzamento da parte dei clienti. La BMW iX3, primo modello della Neue Klasse, è un SUV 100% elettrico che ha portato al debutto tutte le ultime tecnologie che la casa tedesca ha sviluppato per le sue auto a batteria. Lo abbiamo già provato per voi e quindi potete leggere la prova su strada.

Ci sarà poi la nuova BMW i3, secondo modello della Neue Klasse e prima BMW Serie 3 completamente elettrica. Modello che ancora non è arrivato su strada. La forte richiesta da parte dei clienti ha portato la casa automobilistica ad anticipare i piani di produzione. Insomma, le nuove iX3 e i3 sono i primi modelli della nuova era elettrica della casa automobilistica che sembra essere partita con il piede giusto.

BMW iX3

La terza novità importante BMW che vedremo al Salone è appunto la nuova X5 giunta oramai alla quinta generazione. Linguaggio di design Neue Klasse e soprattutto un'offerta multienergia. C'è il Plug-in e non mancano motorizzazioni benzina e diesel. Inoltre, la nuova X5 è anche elettrica. BMW vuole quindi offrire ai clienti la possibilità di scegliere la motorizzazione che preferiscono. Addirittura, nel 2028 arriverà, anche se in piccoli lotti, una versione Fuel Cell per chi crede ancora nell'idrogeno.

Sergio Solero, Presidente di BMW Italia, sulla partecipazione dell'azienda al salone di Torino ha commentato:

Il Salone Auto Torino porta l’automobile nel cuore della città e crea un dialogo diretto tra industria, istituzioni, media e pubblico. Per BMW Italia è l’occasione per condividere una visione nella quale innovazione, apertura tecnologica, decarbonizzazione, approccio circolare, piacere di guidare e responsabilità procedono insieme. BMW iX3, nuova BMW i3 e nuova BMW X5 raccontano questa visione da prospettive diverse, ma complementari.

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