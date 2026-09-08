BMW M350 xDrive, 443 CV e modalità drift: la nuova Serie 3 fa sul serio

BMW ha portato al debutto pochi mesi fa la nuova i3 ma non si è certamente dimenticata della Serie 3 endotermica. Un importante aggiornamento per la berlina sta per arrivare e adesso la casa automobilistica ha voluto anticipare alcuni dettagli interessanti. In particolare, il costruttore si è soffermato a parlare della nuova BMW M350 xDrive che andrà a sostituire la M340i xDrive al vertice della gamma. Su questo modello che punta tutto sulle prestazioni, sotto al cofano troveremo un sei cilindri in linea turbo da 3 litri abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt, che eroga una potenza di ben 443 CV, con una coppia di 580 Nm.
Il tutto sarà abbinato al cambio automatico Steptronic a otto rapporti oltre alla trazione integrale xDrive. Le prestazioni? Certamente notevoli dato che questo modello promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Detto questo, la vera chicca è la funzione ''Drift Moment''.
C'è la modalità drift
L'introduzione della modalità drift sulla M350 rappresenta una novità assoluta: in precedenza, questa modalità era un'esclusiva dei modelli M più performanti, come la M3. Attivandola, tutta la potenza viene trasferita alle ruote posteriori per facilitare i drift. Tuttavia, non sarà disponibile al lancio del nuovo modello, ma sarà introdotta tramite un aggiornamento software previsto per il prossimo anno.
Sulla nuova BMW M350 xDrive sarà possibile aggiungere le sospensioni adattive per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Sarà inoltre disponibile una configurazione con pneumatici sportivi differenziati, cioè con gomme da 245 mm all'anteriore e da 275 mm al posteriore.
Test di sviluppo ancora in corso
Detto questo, BMW sta attualmente conducendo i test finali di dinamica di guida presso il suo circuito di prova di Miramas, nel sud della Francia, dopo aver precedentemente sottoposto i prototipi a test ad Arjeplog e al Nürburgring.
BMW non ha ancora confermato se offrirà un diesel ad alte prestazioni simile alla precedente M340d. Visto il crollo del mercato delle auto diesel, è difficile che arrivi un modello simile. Le altre versioni della Serie 3 con motore a combustione interna saranno equipaggiate con motori a quattro cilindri. La nuova BMW Serie 3 endotermica debutterà entro la fine dell'anno e quindi presto dovrebbero arrivare ulteriori novità.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 3 berlina 318i
|156 / 115
|48.500 €
|Serie 3 berlina 318i MSport
|156 / 115
|52.950 €
|Serie 3 berlina 318d 48V
|150 / 110
|53.200 €
|Serie 3 berlina 320i
|184 / 135
|54.100 €
|Serie 3 berlina 318i MSport Pro
|156 / 115
|54.750 €
|Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition
|184 / 135
|55.000 €
|Serie 3 berlina 320d 48V
|190 / 140
|55.200 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive
|184 / 135
|55.900 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive
|190 / 140
|56.400 €
|Serie 3 berlina 318d 48V MSport
|150 / 110
|57.650 €
|Serie 3 berlina 320i MSport
|184 / 135
|58.550 €
|Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro
|150 / 110
|59.450 €
|Serie 3 berlina 320d 48V MSport
|190 / 140
|59.650 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive MSport
|184 / 135
|60.350 €
|Serie 3 berlina 320i MSport Pro
|184 / 135
|60.350 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport
|190 / 140
|60.850 €
|Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro
|190 / 140
|61.450 €
|Serie 3 berlina 330e
|184 / 135
|62.100 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro
|184 / 135
|62.150 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro
|190 / 140
|62.650 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive
|245 / 180
|63.200 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive
|286 / 210
|64.300 €
|Serie 3 berlina 330e MSport
|184 / 135
|65.250 €
|Serie 3 berlina 330e MSport Pro
|184 / 135
|67.050 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive
|184 / 135
|67.500 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive MSport
|245 / 180
|67.850 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport
|286 / 210
|68.750 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro
|245 / 180
|69.450 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro
|286 / 210
|70.550 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive MSport
|184 / 135
|70.650 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro
|184 / 135
|72.450 €
|Serie 3 berlina M340d xDrive 48V
|340 / 250
|76.700 €
|Serie 3 berlina M340d xDrive 48V
|340 / 250
|77.900 €
|Serie 3 berlina M340i xDrive 48V
|347 / 275
|78.500 €
|Serie 3 berlina M340i xDrive 48V
|347 / 275
|79.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).