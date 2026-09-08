BMW M350 xDrive, 443 CV e modalità drift: la nuova Serie 3 fa sul serio

BMW ha portato al debutto pochi mesi fa la nuova i3 ma non si è certamente dimenticata della Serie 3 endotermica. Un importante aggiornamento per la berlina sta per arrivare e adesso la casa automobilistica ha voluto anticipare alcuni dettagli interessanti. In particolare, il costruttore si è soffermato a parlare della nuova BMW M350 xDrive che andrà a sostituire la M340i xDrive al vertice della gamma. Su questo modello che punta tutto sulle prestazioni, sotto al cofano troveremo un sei cilindri in linea turbo da 3 litri abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt, che eroga una potenza di ben 443 CV, con una coppia di 580 Nm.

BMW M350 xDrive

Il tutto sarà abbinato al cambio automatico Steptronic a otto rapporti oltre alla trazione integrale xDrive. Le prestazioni? Certamente notevoli dato che questo modello promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Detto questo, la vera chicca è la funzione ''Drift Moment''.

C'è la modalità drift

L'introduzione della modalità drift sulla M350 rappresenta una novità assoluta: in precedenza, questa modalità era un'esclusiva dei modelli M più performanti, come la M3. Attivandola, tutta la potenza viene trasferita alle ruote posteriori per facilitare i drift. Tuttavia, non sarà disponibile al lancio del nuovo modello, ma sarà introdotta tramite un aggiornamento software previsto per il prossimo anno.

BMW M350 xDrive

Sulla nuova BMW M350 xDrive sarà possibile aggiungere le sospensioni adattive per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Sarà inoltre disponibile una configurazione con pneumatici sportivi differenziati, cioè con gomme da 245 mm all'anteriore e da 275 mm al posteriore.

Test di sviluppo ancora in corso

Detto questo, BMW sta attualmente conducendo i test finali di dinamica di guida presso il suo circuito di prova di Miramas, nel sud della Francia, dopo aver precedentemente sottoposto i prototipi a test ad Arjeplog e al Nürburgring.

BMW M350 xDrive

BMW non ha ancora confermato se offrirà un diesel ad alte prestazioni simile alla precedente M340d. Visto il crollo del mercato delle auto diesel, è difficile che arrivi un modello simile. Le altre versioni della Serie 3 con motore a combustione interna saranno equipaggiate con motori a quattro cilindri. La nuova BMW Serie 3 endotermica debutterà entro la fine dell'anno e quindi presto dovrebbero arrivare ulteriori novità.

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