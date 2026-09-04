BMW R20: un video anticipa il modello definitivo della maxiroadster

BMW anticipa in un video la nuova R20: motore boxer da 2.000 cc, scarichi corti e stile rètro. I dettagli prima del debutto ufficiale

Se la famiglia delle cruiser R18 non ha fatto registrare i numeri di vendita sperati da BMW, l'idea di montare una variante ancora più grande di quel possente bicilindrico boxer su una roadster d'ispirazione rètro ha catturato subito l'attenzione degli appassionati fin dal primo debutto della Concept R20 nel 2024.

A distanza di due anni da quel prototipo, la versione di serie è ormai pronta al debutto ufficiale. A confermarlo è stata la stessa casa di Monaco, pubblicando sui propri canali YouTube e Instagram un breve video teaser in cui la moto si mostra per qualche istante senza veli.

BMW R20 concept 2024, un boxer da 2.000 cc

Un boxer da due litri e scarichi corti

L'impostazione meccanica ruota attorno al collaudato bicilindrico ad aria della R18 da 1.802 cc. Sebbene manchi ancora la conferma ufficiale sui dati di omologazione, l'incremento di cilindrata stimato di circa 200 cc giustifica la sigla BMW R20, portando la potenza oltre la soglia dei 100 CV, con un'erogazione fortemente orientata alla coppia ai bassi regimi.

Il motore ad aste e bilancieri abbandona i coperchi valvole dedicati del prototipo per adottare quelli della R18 di serie, rifiniti in argento satinato anziché in cromo lucido. È stato invece mantenuto lo scarico corto a tre quarti: per rispettare le normative senza sacrificare la linea, i tecnici hanno posizionato un capiente silenziatore nascosto sotto la pancia del propulsore.

Telaio, sospensioni ed ergonomia rivista

La struttura a doppia culla in tubi d'acciaio ricalca il disegno del concept originale ma presenta lievi affinamenti nella geometria. Lo stesso principio si applica alla caratteristica sospensione posteriore monobraccio con articolazione parallela e albero di trasmissione cardanico a vista sul lato destro.

All'anteriore, la forcella Öhlins e le pinze freno a sei pistoncini viste sul prototipo lasciano il posto a pinze a quattro pistoncini a marchio BMW e a una robusta forcella a steli rovesciati, che potrebbe essere una Sachs di derivazione S1000R.

Anche la triangolazione di guida è stata modificata: le pedane risultano arretrate di qualche centimetro rispetto al prototipo del 2024, mentre il manubrio si presenta leggermente più rialzato per offrire una postura più confortevole.

BMW R20 concept 2024: vista dall'alto

Dettagli funzionali e debutto a EICMA

Per ottenere l'omologazione stradale, la moto ha dovuto integrare gli elementi normativi indispensabili: indicatori di direzione a LED, specchietti bar-end posizionati alle estremità del manubrio e un portatarga ancorato al forcellone che ospita anche il gruppo ottico posteriore.

Il faro anteriore conserva la firma luminosa con l'anello DRL che circonda l'elemento rettangolare centrale. La livrea nero opaco mostrata nel filmato, abbinata agli scarichi cromati e al logo dell'elica sul serbatoio, suggerisce che ci troviamo di fronte a una delle colorazioni definitive. Il velo verrà tolto in modo ufficiale nelle prossime settimane, con ogni probabilità in concomitanza con la vetrina autunnale di EICMA 2026.

VEDI ANCHE

Tags