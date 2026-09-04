BMW S 1000 RR 2027, la nuova superbike avrà un forcellone davvero speciale

Sappiamo che è in fase di sviluppo la nuova BMW S 1000 RR di cui abbiamo visto diverse foto spia nel corso delle ultime settimane. La superbike comincia a prendere forma e piano piano scopriamo quali saranno le sue caratteristiche. Un recente brevetto di BMW mostra un forcellone che pare proprio essere quello della sua nuova superbike, cioè identico a quello visto sulla Concept RR e sui prototipi avvistati al Nürburgring, con un design molto più chiuso rispetto all'attuale forcellone della S1000RR/M1000RR.

Cosa svela il brevetto

Il brevetto spiega che il nuovo forcellone viene realizzato mediante un processo di rheocasting, tecnica avanzata di pressofusione in cui una lega metallica, in particolare l'alluminio, viene portata allo stato pastoso direttamente dalla fusione liquida ed iniettata nello stampo. Il vantaggio di questa tecnica è che permette di realizzare elementi più leggeri, garantendo comunque il livello desiderato di rigidità e resistenza. In questo caso si parla di elementi con spessori inferiori a 3,5 mm.

BMW S 1000 RR 2027 brevetto

La documentazione mostra che il forcellone è composto da due elementi principali, uno destro e uno sinistro, uniti tra loro attraverso nervature di rinforzo posizionate strategicamente e saldati insieme per formare la struttura principale. Successivamente vengono aggiunti pannelli aggiuntivi all'interno per coprire la struttura a nervature.

BMW S 1000 RR 2027 brevetto

Insomma, il brevetto fa capire quanto BMW stia lavorando di fino per realizzare una moto con scelte tecniche molto sofisticate per andare a ridurre il più possibile il peso. Del resto, già la Concept RR aveva fatto capire che stava arrivando qualcora di davvero molto speciale.

BMW S 1000 RR 2027 brevetto

Sebbene BMW abbia già svelato gli aggiornamenti per il 2027 della M1000RR e della S1000RR, ciò non esclude la possibilità che la nuova sportiva venga presentata entro la fine dell'anno. Appuntamento a novembre per un annuncio a EICMA 2026? Possibile e quindi non possiamo fare altro che attendere novità.

Fonte: Australian MotorCyle News

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