BMW iX5 Hydrogen, continua lo sviluppo del SUV a idrogeno

La nuova BMW X5 è un SUV proposto con una completa offerta multienergia. Oltre ai motori endotermici, ibridi ed elettrici, il nuovo SUV tedesco nel 2028 sarà commercializzato anche con un powertrain Fuel Cell a idrogeno. Lo sviluppo di questa versione sta andando avanti e stando a quanto racconta la casa tedesca, è stata raggiunta la successiva fase di sviluppo nel percorso verso la produzione di serie. Attualmente, infatti, i prototipo della nuova BMW iX5 Hydrogen sono sottoposti a un ampio programma di test di sviluppo.

BMW iX5 Hydrogen

Lo sviluppo prosegue

La casa automobilistica sta verificando la funzionalità di tutti i componenti all’interno del sistema integrato del veicolo e ottimizzando la complessa gestione dei sistemi, anche in condizioni di carico elevato. L'obiettivo è quello di arrivare a offrire la tipica dinamica di guida BMW anche con una motorizzazione Fuel Cell. Si guarda anche alle prestazioni per fare in modo che siano del tutto analoghe a quella della BMW iX5, con un obiettivo di accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. L'autonomia del SUV dovrebbe attestarsi attorno a quota 750 km WLTP.

BMW iX5 Hydrogen

Il sistema Fuel Cell

Parallelamente, BMW continua a lavorare anche sul sistema Fuel Cell a idrogeno. Presso il centro di competenza per l’idrogeno di Monaco ha preso il via la successiva fase di assemblaggio dei prototipi del sistema di celle a combustibile di terza generazione. In particolare, l’attenzione è rivolta al completamento e alla validazione della metodologia di test, oltre che agli ulteriori preparativi per l’industrializzazione. La precedente fase prototipale era incentrata sulla producibilità dei componenti e sulla qualificazione di base dei fornitori.

BMW iX5 Hydrogen

Le prossime fasi del processo, racconta BMW, creano le condizioni necessarie per processi produttivi solidi ed efficienti, fornendo un contributo importante alla futura produzione di serie.

Insomma, il lavoro sulla BMW iX5 Hydrogen sta andando avanti e la casa tedesca continua a fare progressi. Ci vorrà comunque ancora del tempo prima che sia tutto pronto. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo del SUV a idrogeno.

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