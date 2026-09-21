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BMW R 1300 GS Adventure, un esemplare unico celebra l’Oktoberfest

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40 minuti fa - Livrea Oktoberfest e un concorso su Instagram

La BMW R 1300 GS Adventure si veste con una speciale livrea dedicata all’Oktoberfest
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L'Oktoberfest è un appuntamento particolarmente sentito per i tedeschi. Pare che BMW Motorrad abbia voluto celebrare questa manifestazione con un particolarissimo esemplare unico della R 1300 GS Adventure che si caratterizza per una livrea dedicata.

Esemplare unico, non un modello in edizione speciale

La base tecnica è quella della BMW R 1300 GS Adventure che ben conosciamo (qui la nostra prova) che può contare su di un motore boxer in grado di erogare 145 CV a 7.750 giri per 149 Nm a 6.500 giri. Con un peso a vuoto di 269 kg, non è esattamente una delle moto da enduro più agili. Il suo design è pensato per i lunghi viaggi, l'autonomia elevata e il trasporto di bagagli. Questo la rende ideale per il turismo.

La personalizzazione riguarda solamente la presenza di una speciale livrea a tema Oktoberfest. La meccanica, come detto, non cambia. Si tratta di un esemplare unico realizzato appositamente e non una serie speciale, nemmeno in numero limitato.

 
 
 
 
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In concomitanza con la presentazione della Wiesn-GS, BMW Motorrad ha colto l'occasione per lanciare un concorso su Instagram. Il premio? Una moto BMW a scelta del vincitore per un fine settimana. Come si partecipa? Nei commenti di Instagram, basterà indicare quale moto BMW useresti per andare all'Oktoberfest. Requisito importante, seguire il canale BMW Motorrad tedesco su Instagram. Il 4 ottobre è l'ultima data utile per partecipare.

Il periodo di validità del premio va dal 9 al 12 ottobre. La moto sarà consegnata e ritirata a Monaco di Baviera.

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Listino BMW R 1300 GS Adventure
AllestimentoCV / KwPrezzo
R 1300 GS Adventure 145 / 10624.150 €
R 1300 GS Adventure ASA 145 / 10624.950 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW R 1300 GS Adventure visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW R 1300 GS Adventure
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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