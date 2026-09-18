BMW Motorrad, casco in omaggio per chi acquista una GS

Parte ufficialmente la GS Week. Si tratta di un'iniziativa promozionale organizzata da BMW Motorrad valida fino al 26 settembre. Tutti coloro che in questo periodo compreranno un modello della gamma GS presso i concessionari aderenti, riceveranno in omaggio un casco BMW Motorrad System 7 Carbon Evo.

L'offerta per la famiglia GS: casco in omaggio

La promozione riguarda esattamente i modelli di moto BMW R 1300 GS, BMW R 1300 GS Adventure, BMW F 800 GS, BMW F 900 GS e BMW F 900 GS Adventure e la nuova BMW F 450 GS. Chi dunque acquisterà una di queste moto nel periodo promozionale, riceverà un casco in omaggio. A supporto della GS Week, BMW Motorrad Italia ha sviluppato una campagna di comunicazione nazionale che comprende attività digitali, presenza sui principali siti di settore e iniziative social dedicate.

Il tutto si abbina alle altre promozioni che la casa tedesca continua a offrire in questo mese di settembre per le sue moto che permettono di ottenere vantaggi interessanti. Per saperne di più potete cliccate qui per scoprire le offerte attive.

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