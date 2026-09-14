Offerte BMW Motorrad, sconti e manutenzione inclusa: buono di 5.000 euro per R 18

BMW Motorrad propone diverse offerte sui modelli delle sue moto e scooter. In alcuni casi si tratta di sconti sui prezzi d'acquisto, ma su di una serie di modelli la casa tedesca propone anche pacchetti manutenzione o buoni sconto spendibili direttamente all'acquisto del veicolo. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire cosa BMW offere per le sue moto e scooter.

BMW Motorrad, offerte moto e scooter

Partiamo dalla BMW R 1300 GS. Fino alla fine del mese di settembre, le versioni GS Trophy oppure Triple Black sono proposte allo stesso prezzo di quella standard e cioè 21.500 euro. Andiamo avanti, perché per la BMW R 1300 GS Adveture la casa tedesca offre un pacchetto manutenzione Oil Inclusive per 3 anni o 30.000 km. La stessa promo è dedicata ai modelli R 1300 RT e R 12 G/S.

Molto interessante, invece, la promozione sulla gamma R18. Ch acquisterà una moto R18 riceverà un buono sconto di 5.000 euro da poter utilizzare subito. Come? Si potrà sfruttarlo per ridurre il prezzo della moto scelta, oppure per acquistare accessori e abbigliamento.

La BMW R 1300 GS in azione

BMW ha predisposto anche un'offerta dedicata per i modelli Black Edition. Per F 900 XR Black Edition 2.200 euro di vantaggi. Poco meno e cioè 2.140 euro di vantaggi per la F 800 GS Black Edition. Invece, per la F 900 R Black Edition i vantaggi arrivano a 1.750 euro. Infine, per F 900 GS Black Edition, il vantaggio cliente offerto da BMW raggiunge quota 2.820 euro.

Ma le promozioni non sono terminate. Passiamo infatti agli scooter. Su CE 04, BMW offre un buono sconto di 1.700 euro da poter spendere subito come il cliente desidera. Stessa offerta per il modello CE 02. Infine, per la BMW C 400 GT, la casa tedesca propone sempre un buon sconto ma questa volta il valore scende a 650 euro.

Infine, tra le varie offerte, c'è anche quella che permette di ottenere un vantaggio del 40% sul prezzo d'acquisto dei caschi System 7.

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