BMW F 450 R, il teaser anticipa il debutto della nuova naked

Segnatevi la data del primo ottobre perché BMW Motorrad presenterà qualcosa di nuovo. La casa tedesca ha infatti condiviso un teaser su Instagram dando appuntamento alle 5 di pomeriggio del primo ottobre e dal teaser possiamo notare che si tratterà di una nuova naked. Che modello sta arrivando? Con ogni probabilità sarà la F 450 R.

Cosa sappiamo sulla BMW F 450 R?

Sarà basata sulla piattaforma della F 450 GS e dovrebbe presentare un look ispirato a quello della ben più potente S 1000 R. Il teaser chiarisce che la nuova naked è stata sviluppata sulla base dell'attuale piattaforma 450. Infatti, il percorso del collettore di scarico corrisponde esattamente a quello della GS. Incastonato nel telaio avremo quindi un motore bicilindico da 48 CV. Rispetto alla GS, BMW potrebbe aver ottimizzato la mappatura del motore e la rapportatura della nuova F 450 R per renderla più reattiva nella guida in città e più agile in uscita di curva.

È anche probabile che la moto condivida ulteriori componenti con la F 450 GS, come il telaio e l'impianto frenante. Tuttavia, l'assetto delle sospensioni potrebbe essere diverso, con una taratura più orientata all'uso stradale. Il teaser suggerisce inoltre che BMW abbia optato per una moto dalle dimensioni piuttosto compatte, il che dovrebbe renderla più maneggevole nell'uso quotidiano.

Se questa è davvero la nuova BMW F 450 R, ha tutto il potenziale per diventare una delle moto più interessanti della classe A2. Sul mercato se la dovrà vedere con modelli del calibro dell'Aprilia Tuono 457. In ogni caso, non bisognerà attendere molto per scoprire cosa BMW Motorrad vuole davvero presentare. Tra pochi giorni sapremo tutto. Possiamo poi immaginare un debutto pubblico a EICMA. Appuntamento, quindi, al primo ottobre.

Fonte: Motorrad

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