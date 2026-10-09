BMW: la sportiva F 450 RR è pronta al debutto

Manca meno di un mese a EICMA 2026 e tutti i brand motociclistici stanno iniziando a svelare le proprie novità in vista della stagione 2027. Tra i più attivi c'è senz'altro BMW Motorrad, che non molti giorni fa ha presentato la naked F 450 R che presto potrebbe essere affiancata da una stretta parente: la sportiva F 450 RR, già intercettata su strada qualche tempo fa.

Cosa aspettarsi da lei

Nuova BMW F 450 R, promette di essere facile, ma anche divertente

Che sia con certezza la F 450 RR - e non laS 1000 RR, anche le prevista tra le novità 2027, stando ai rumors - ce lo conferma la presenza di un solo disco freno anteriore, decisamente più adeguato su una moto per patente A2 piuttosto che su una sportiva da oltre 200 CV. E poi le dimensioni generali del veicolo, piuttosto compatte e con sella accessibile.

Come sarà questa nuova sportiva accessibile di BMW? Ovviamente molto simile, se non quasi identica, alla nuova F 450 R, versione privata delle carene. Telaio in tubi di acciaio e forcellone d'alluminio, sospensioni regolabili e frizione centrifuga ERC (da capire se su tutti gli allestimenti o solo su livello più elevato) impianto frenante Brembo e una dotazione elettronica completa, proprio come accade per la naked e per la ''cugina'' F 450 GS, la capostipite della piattaforma costruita attorno al nuovo motore bicilindrico parallelo di BMW, capace di 35 kW, pari a 48 CV, a 8.750 giri/min, mentre la coppia raggiunge 43 Nm a 6.750 giri/min.

Il prezzo? La nuova naked F 450 R è posizionata a partire da 6.690 euro. Precisamente 6.460 euro più 230 euro di messa in strada. Per la sportiva è lecito aspettarsi un prezzo attorno ai 7.000 euro.

VEDI ANCHE