BMW: la sportiva F 450 RR è pronta al debutto

Manca meno di un mese a EICMA 2026 e tutti i brand motociclistici stanno iniziando a svelare le proprie novità in vista della stagione 2027. Tra i più attivi c'è senz'altro BMW Motorrad, che non molti giorni fa ha presentato la naked F 450 R che presto potrebbe essere affiancata da una stretta parente: la sportiva F 450 RR, già intercettata su strada qualche tempo fa.
Cosa aspettarsi da lei
Nuova BMW F 450 R, promette di essere facile, ma anche divertente
Che sia con certezza la F 450 RR - e non laS 1000 RR, anche le prevista tra le novità 2027, stando ai rumors - ce lo conferma la presenza di un solo disco freno anteriore, decisamente più adeguato su una moto per patente A2 piuttosto che su una sportiva da oltre 200 CV. E poi le dimensioni generali del veicolo, piuttosto compatte e con sella accessibile.
Come sarà questa nuova sportiva accessibile di BMW? Ovviamente molto simile, se non quasi identica, alla nuova F 450 R, versione privata delle carene. Telaio in tubi di acciaio e forcellone d'alluminio, sospensioni regolabili e frizione centrifuga ERC (da capire se su tutti gli allestimenti o solo su livello più elevato) impianto frenante Brembo e una dotazione elettronica completa, proprio come accade per la naked e per la ''cugina'' F 450 GS, la capostipite della piattaforma costruita attorno al nuovo motore bicilindrico parallelo di BMW, capace di 35 kW, pari a 48 CV, a 8.750 giri/min, mentre la coppia raggiunge 43 Nm a 6.750 giri/min.
Il prezzo? La nuova naked F 450 R è posizionata a partire da 6.690 euro. Precisamente 6.460 euro più 230 euro di messa in strada. Per la sportiva è lecito aspettarsi un prezzo attorno ai 7.000 euro.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.