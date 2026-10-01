Nuova BMW F 450 R: tutto ciò che devi sapere sulla naked A2

BMW presenta la nuova F 450 R, naked da 48 CV e 175 kg con ciclistica sportiva e Easy Ride Clutch

BMW amplia la nuova famiglia F 450 con una naked compatta, leggera e pensata per chi cerca una moto accessibile senza rinunciare a una dotazione tecnologica piuttosto ricca. Si chiama BMW F 450 R e nasce sulla base tecnica della F 450 GS, ma con un'impostazione completamente orientata all'utilizzo su strada.

IL DESIGN GUARDA ALLA S 1000 R

Nuova BMW F 450 R

A livello estetico la F 450 R riprende chiaramente il linguaggio delle naked BMW più sportive, con diversi richiami alla S 1000 R. La Casa parla di una linea ''tail up, nose down'', con il posteriore alto e la parte anteriore più bassa e aggressiva. Il faro anteriore è full LED e mantiene la caratteristica firma luminosa a forma di parentesi, mentre i fianchetti laterali riprendono graficamente la R che contraddistingue le naked della famiglia BMW Motorrad.

Accessibile ma sportiva

La posizione di guida è stata studiata per essere accessibile e allo stesso tempo coinvolgente. Il manubrio in alluminio è alto e vicino al pilota, mentre la sella di serie è posta a 790 mm da terra. Per chi necessita di una diversa altezza sono disponibili una sella bassa, che porta la quota a -15 mm, e una sella Sport rialzata di 20 mm.

IL BICILINDRICO È DA 420 CC E SVILUPPA 48 CV

Nuova BMW F 450 R, promette di essere facile, ma anche divertente

Sotto le sovrastrutture c'è lo stesso bicilindrico parallelo da 420 cc utilizzato sulla F 450 GS, ma rivisto per adattarsi al carattere stradale della R.

Il motore mantiene la particolare configurazione con albero motore a 135°, soluzione che contribuisce a caratterizzare l'erogazione e il sound. La potenza massima è di 35 kW, pari a 48 CV, a 8.750 giri/min, mentre la coppia raggiunge 43 Nm a 6.750 giri/min. BMW sottolinea inoltre che già a 3.000 giri è disponibile l'80% della coppia massima. Con questi valori, la roadster è in grado di raggiungere i 169 km/h di velocità massima e coprire lo 0-100 km/h in 5,7 secondi. Numeri interessanti anche sul fronte dei consumi dichiarati: BMW indica 3,8 l/100 km, con il serbatoio da 14 litri che permette, secondo i dati della Casa, di superare i 350 km di autonomia.

La trasmissione è a sei rapporti, con lo Shift Assistant Pro per cambiare marcia senza utilizzare la frizione di serie su tutte le versioni tranne la Base, sulla quale può essere aggiunto successivamente. Presenta anche qui la Easy Ride Clutch, disponibile come optional e compreso nel pacchetto Innovation della versione M Sport.

175 KG E CICLISTICA DA NAKED

Uno degli aspetti sui quali BMW ha lavorato maggiormente è il peso. La F 450 R ferma l'ago della bilancia a 175 kg in ordine di marcia, che diventano 176 kg con l'Easy Ride Clutch.

Il telaio è un tubolare in acciaio nel quale il motore svolge anche una funzione portante. Rispetto alla F 450 GS, la ciclistica è stata rivista per l'utilizzo stradale, con geometrie e tarature pensate per rendere la moto più rapida nei cambi di direzione. Il passo è di 1.405 mm, con inclinazione del cannotto di 23,4° e avancorsa di 110 mm. Davanti troviamo una forcella rovesciata KYB da 43 mm, con 140 mm di escursione. Sulla versione con Sport Suspension è possibile intervenire anche sulle regolazioni di compressione ed estensione. Dietro lavora un monoammortizzatore KYB abbinato a un forcellone in alluminio, con regolazione del precarico e del ritorno ma senza leveraggi.

Nuova BMW F 450 R, il mono ammortizzatore è regolabile in precarico molla ed estensione

Le ruote sono naturalmente da 17 pollici, con pneumatici 110/70-17 all'anteriore e 150/60-17 al posteriore. La frenata sfrutta all'anteriore un disco da 310 mm con pinza radiale Brembo monoblocco a quattro pistoncini, mentre dietro c'è un disco da 240 mm con pinza ByBre a singolo pistoncino. Di serie c'è anche l'ABS Pro, che interviene tenendo conto dell'inclinazione della moto.

DOTAZIONE ELETTRONICA

Nuova BMW F 450 R, il display è lo stesso delle sorella maggiori

La dotazione elettronica comprende inoltre Dynamic Brake Control (DBC), Dynamic Traction Control (DTC) e MSR, oltre alle modalità di guida Rain, Road e Dynamic. Sulle versioni equipaggiate con Riding Modes Pro arriva anche la modalità Dynamic Pro, che permette di intervenire separatamente sui parametri relativi a risposta del gas, DTC e ABS. Non manca poi un TFT da 6,5 pollici, con connettività Bluetooth, navigazione turn-by-turn tramite BMW Motorrad Connected App e possibilità di gestire telefono e musica.

QUATTRO VERSIONI PER LA BMW F 450 R

La nuova BMW F 450 R sarà proposta in quattro configurazioni:

Base , in Cosmic Black;

, in Cosmic Black; Exclusive , che aggiunge Shift Assistant Pro e Sport Suspension;

, che aggiunge Shift Assistant Pro e Sport Suspension; M Sport , con Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e Sport Suspension;

, con Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e Sport Suspension; M Sport con Innovation Package, che aggiunge anche l'Easy Ride Clutch.

Le M Sport sono caratterizzate dalla livrea Snaefell White/M Motorsport, con telaio bianco e grafiche M sui cerchi.

BMW F 450 R: SCHEDA TECNICA

Caratteristica BMW F 450 R Motore Bicilindrico parallelo Cilindrata 420 cc Potenza 48 CV a 8.750 giri/min Coppia 43 Nm a 6.750 giri/min Cambio 6 rapporti Peso in ordine di marcia 175 kg Peso con Easy Ride Clutch 176 kg Serbatoio 14 litri Sella 790 mm Ruota anteriore 17'' Ruota posteriore 17'' Pneumatico ant. 110/70-17 Pneumatico post. 150/60-17 0-100 km/h 5,7 s Velocità massima 169 km/h Consumo dichiarato 3,8 l/100 km

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