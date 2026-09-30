Ecco quanto costa la BMW M 1000 RR Limited-Edition Isle of Man TT: un botto!

Lo scorso maggio la casa di Monaco aveva annunciato l'arrivo della BMW M 1000 RR Limited-Edition Isle of Man TT, ma fino a oggi mancavano all'appello tre dettagli non da poco: quante ne avrebbero fatte, dove si sarebbe potuta ordinare e, soprattutto, a che prezzo. Ora i nodi sono arrivati al pettine, ed è bene che tu ti metta comodo prima di leggere le cifre.

Solamente 115 esemplari in tutto il mondo

I numeri di questa operazione hanno un significato ben preciso: la tiratura complessiva è limitata a soli 115 esemplari a livello globale, uno per ciascuna delle 115 edizioni dello storico Tourist Trophy dell'Isola di Man.

Capisci bene che, con un volume così risicato da dividere tra tutti i mercati, accaparrarsene una è un'impresa riservata a pochissimi fortunati. Negli Stati Uniti, per esempio, dove gli ordini si sono aperti martedì 29 settembre (a questo link ufficiale), il listino ufficiale recita 50.000 dollari (pari a circa 45.000 euro), tasse e costi di consegna esclusi.

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, nel pacchetto anche il cavalletto dedicato

Quanto costa l'esclusività?

Per contestualizzare l'importo, facciamo due conti rapidi. Rispetto alla BMW M 1000 RR standard, la versione Isle of Man TT costa circa 15.000 dollari in più. Se invece prendi come riferimento la versione M Competition — su cui questa serie speciale si basa a tutti gli effetti — lo scarto di prezzo è di poco inferiore agli 8.000 dollari.

Cosa cambia rispetto alla M Competition

Ti chiederai dove vada a finire quella differenza di prezzo. Dal punto di vista meccanico la sostanza resta quella della moto da cui deriva: gli interventi sono soprattutto estetici e di dettaglio, a partire dalle grafiche dedicate fino alla sella in Alcantara.

Nel pacchetto da 8.000 dollari di extra sono compresi accessori esclusivi come il certificato di autenticità, il cavalletto posteriore da officina con relativi supporti di montaggio e il tappeto da garage M (dalle dimensioni di 250 x 105 cm) personalizzato con i loghi ufficiali M e TT.

La voce della casa: le parole di Markus Flasch

A confermare la vocazione collezionistica di questa supersportiva ci sono le parole di Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad: ''Le corse fanno parte del DNA di BMW Motorrad.

La BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT rappresenta quindi la naturale evoluzione di un modello speciale basato sulla nostra M 1000 RR. Questa moto crea un legame diretto tra la nostra fortunata tradizione al TT e la gamma M, facendosi portavoce di passione per la pista, precisione tecnica ed esclusività''.

Se stai pensando di regalarti un pezzo di storia delle derivate dalla serie da mettere in garage, sappi che la vera sfida non sarà staccare al limite in circuito, ma essere abbastanza veloce da firmare l'assegno prima che finiscano.

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