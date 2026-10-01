BMW M 1000 RR, R e XR Nürburgring Edition: prezzi per l'Italia e come ordinarle

Scopri i prezzi ufficiali per l'Italia e come prenotare le nuove BMW M 1000 RR, R e XR Nürburgring Edition in serie limitata

Come saprai, se ci segui, per festeggiare il centenario del celebre Inferno Verde, BMW Motorrad ha presentato un'edizione speciale dedicata del trio di punta della gamma M: la serie celebrativa 100 Jahre Nürburgring della supersportiva BMW M 1000 RR, della hyper naked BMW M 1000 R e della crossover BMW M 1000 XR. Se stai valutando di metterti in garage uno di questi gioielli, è il momento di scoprire quanto costano e qual è la procedura corretta per ordinarne uno.

Dettagli esclusivi in Nürburgring Green

Ciascun modello della serie celebrativa 100 Jahre Nürburgring viene realizzato in una tiratura strettamente limitata ad appena 100 esemplari per tutto il mondo. A caratterizzare la veste grafica trovi la speciale tinta Nürburgring Green, creata appositamente per questa edizione.

Il serbatoio sfoggia il disegno del tracciato, mentre sulla cover dell'airbox è presente la marcatura individuale ''one of 100''. Il pacchetto include cerchi in carbonio con profili verdi, sella in tessuto a effetto scamosciato con numero ''100'' ricamato, oltre a telaietto e forcellone verniciati in nero.

Di serie trovi il pacchetto M Track Package, il cavalletto paddock che solleva la moto dalla ruota posteriore, un tappetino M da garage con il logo del centenario e, sui modelli RR e R, l'M Cover Kit.

BMW M e BMW Motorrad celebrano i 100 anni del Nürburgring

I prezzi per il listino italiano

Veniamo alle cifre ufficiali confermate per il mercato italiano, che rispecchiano la rarità di questo allestimento:

BMW M 1000 RR Edition 100 Jahre Nürburgring : 47.850 euro

BMW M 1000 R Edition 100 Jahre Nürburgring : 32.350 euro

BMW M 1000 XR Edition 100 Jahre Nürburgring: 35.350 euro

Come fare per prenotarle

Se ti stavi chiedendo se fosse possibile prenotarle direttamente online, la risposta è no. A differenza di quanto fatto negli Stati Uniti per altre edizioni limitate (come la M 1000 RR Limited-Edition Isle of Man TT, lanciata tramite un portale dedicato), per l'Italia il canale di acquisto resta quello tradizionale.

Per assicurarti uno dei pochissimi esemplari destinati al nostro Paese dovrai passare direttamente per la rete delle concessionarie BMW Motorrad. Visto che si parla di soli 100 pezzi a livello mondiale per ciascuna moto, se l'idea ti stuzzica ti conviene contattare il tuo concessionario di fiducia prima possibile.

VEDI ANCHE

Tags