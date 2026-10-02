Ecco quanto costa la nuova BMW F 450 R, la naked A2

Ha fatto il suo debutto nella serata di ieri (qui ve la raccontiamo) e adesso sappiamo davvero tutto dato che BMW Motorrad ha svelato il prezzo di listino della sua nuova piccola naked, la BMW F 450 R.

Un bicilindrico da 48 CV ma look delle naked più sportive

Ricapitoliamo brevemente le caratteristiche della F 450 R. La base tecnica è quella della F 450 GS. Questo significa che incastonato nel telaio c'è un motore bicilindrico parallelo di 420 cc in grado di erogare 48 CV a 8.750 giri/min, con una coppia di 43 Nm a 6.750 giri/min. Rispetto all'unità della F 450 GS, i tecnici tedeschi hanno rivisto l'erogazione per adattarla a un utilizzo maggiormente stradale. La naked può essere guidata dai possessori della patente A2.

BMW F 450 R

Il look è quello delle naked sportiva di casa BMW e non mancano richiami alla S 1000 R. ''Piccola'' si, ma con un design che strizza l'occhio alle naked più performanti della casa motociclistica.

La dotazione tecnica vede la presenza di un telaio tubolare in acciaio e per quanto riguarda la ciclistica, davanti c'è una forcella KYB da 43 mm, con 140 mm di escursione, mentre dietro è presente un monoammortizzatore KYB con forcellone in alluminio. L'impianto frenante è composto, davanti, da un disco da 310 mm con pinza radiale Brembo monoblocco a quattro pistoncini. Dietro, invece, troviamo disco da 240 mm con pinza ByBre a singolo pistoncino. Ovviamente non manca l'ABS.

BMW F 450 R

Su tutte le versioni a eccezione della base c'è la trasmissione con Shift Assistant Pro per cambiare marcia senza utilizzare la frizione. Volendo c'è l'Easy Ride Clutch come parte del pacchetto Innovation della versione M Sport. La nuova BMW F 450 R pesa 175 kg in ordine di marcia. Non manca nemmeno una completa dotazione di elettronica.

Prezzi

Capitolo prezzi. La nuova naked parte sul nostro mercato da 6.690 euro. Precisamente 6.460 euro più 230 euro di messa in strada.

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