EICMA 2026, le novità Kawasaki con Tommaso Telaro

Piatto ricco, anzi ricchissimo per Kawasaki a EICMA 2026. Partiamo dall'ampliamento della gamma adventure con la nuova KLE650, moto di ispirazione rally con ruota anteriore da 21 pollici, che mantiene il family feeling con KLE500.

Altra grande protagonista allo stand è Versys 900, una crossover che porta una ventata di sportività nella gamma della Casa di Akashi, senza però rinunciare a quelle caratteristiche che hanno reso celebre il nome Versys: comfort, versatilità e attitudine ai lunghi viaggi.

Kawasaki Ninja 650 rappresenta da tempo uno dei riferimenti della categoria moto sportive non estreme. Per il Model Year 2027, la casa di Akashi ha deciso di aggiornare il modello puntando su interventi mirati dove serviva di più. L'obiettivo è affinare la guida tra le curve e alzare il livello della dotazione di serie, mantenendo intatta la facilità d'approccio che ne ha decretato il successo.

Di questo, e molto altro, ci parla Tommaso Telaro, Branch Manager Kawasaki Italia.

Intervista con Tommaso Telaro a EICMA 2026

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