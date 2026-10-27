Nuova Kawasaki KLE650 2027, debutta la nuova adventure da 70 CV: tutti i dettagli

La nuova Kawasaki KLE650 debutta con un motore bicilindrico da 649 cc e 70 CV, telaio a traliccio e ruote a raggi da 21 pollici davanti e 17 dietro

Dopo aver rinnovato la KLE500, Kawasaki ha presentato un'ulteriore novità, introducendo un nuovo modello della sua gamma Adventure. Stiamo parlando della Kawasaki KLE650, moto di ispirazione rally con ruota anteriore da 21 pollici che si distingue per la sua vocazione ai viaggi a lungo raggio, per il comfort e per l'esperienza di guida che è in grado di offrire ai motociclisti.

Esteticamente si nota immediatamente il family feeling delle moto adventure Kawasaki ma la KLE650 ha uno stile caratterizzato da pannelli laterali della carrozzeria più ampi rispetto a quelli della KLE500. Il tutto per offrire una presenza scenica più forte e autorevole su strada.

Motore bicilindrico

Kawasaki KLE650 può contare su di un motore bicilindrico parallelo da 649 cc in grado di erogare 70 CV. Unità già utilizzata su altri modelli della casa giapponese.

Kawasaki KLE650

La dotazione di serie della nuova adventure giapponese offre il controllo di trazione KTRC e il Cruise Control che rende molto più confortevoli i viaggi. Inoltre, non può manca l'ABS che può essere disinserito su entrambe le ruote.

Telaio e ciclistica

La nuova Kawasaki KLE650 adotta un telaio a traliccio, un'evoluzione di quello della KLE500. Telaio a cui sono abbinate ruote a raggi da 21 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, oltre a sospensioni a lunga escursione (210 mm davanti e 196 mm dietro).

Kawasaki KLE650

La sella presenta un’altezza da terra da 870 mm ed è stata progettata per il massimo comfort. In definitiva, la nuova KLE650 propone un pacchetto equilibrato per poter affrontare senza problemi gli spostamenti di tutti i giorni, la guida dinamica su strada e gli spostamenti in off-road.

KLE650 SE

Nella gamma è presente anche la Kawasaki KLE650 SE che si caratterizza per una dotazione di serie più ricca. Troviamo, per esempio, il cambio elettronico KQS bidirezionale, strumentazione TFT specifica, pneumatici tubeless, presa USB-C, paramani, piastra paramotore in alluminio maggiorata e parabrezza più ampio.

Kawasaki KLE650 SE

Allestimenti, colori e prezzo

La nuova moto adventure è proposta in tre allestimenti utilizzando gli accessori originali a catalogo: Top Case, Rally e Adventure Tourer. La KLE650 si potrà avere nella colorazione Metallic Matte Graphensteel Gray, mentre la più ricca versione SE nelle tinte Pearl Storm Gray e Pearl Blizzard White.

I prezzi della nuova adventure non sono ancora stati comunicati.

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