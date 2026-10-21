Kawasaki KX327 e KX327X, ecco i prezzi delle nuove 2 tempi

Entrambe adottano un motore da 327 cc, avviamento elettrico e telaio perimetrale in alluminio, ma si differenziano per cambio e destinazione d'uso

Il ritorno di Kawasaki alle 2 tempi si concretizza con l'annuncio dei prezzi delle nuove KX327 e KX327X che condividono la stessa base meccanica. La prima è pensata per il motocross, la seconda per il cross-country. I prezzi? Rispettivamente di 10.590 euro e 11.090 euro. Tra i due modelli, quindi, una differenza di 500 euro.

Motore monocilindrico 2 tempi di 327 cc

Il cuore pulsante di entrambe le moto è un motore monocilindrico a 2 tempi dotato di una cilindrata di 327 cc. Unità dotata dell'iniezione elettronica e della valvola elettronica allo scarico. Nella KX327X, moto più orientata al motocross, troviamo un cambio a cinque marce più adatto all'uso in pista. Invece, la KX327X, per il cross-country e l'enduro, può contare su di un cambio a sei marce con una prima marcia ultra-corta.

Kawasaki KX327

Per entrambe le moto c'è poi l'avviamento elettrico e due modalità di guida selezionabili, oltre alla connettività con lo smartphone per modificare le impostazioni del motore, scaricare i dati di guida e accedere alle informazioni di manutenzione.

La piattaforma delle nuove KX327 e KX327X è la medesima e quindi c'è un telaio perimetrale in alluminio. Per quanto concerne, invece, la ciclistica, davanti troviamo una forcella KYB da 48 mm regolabile in compressione ed estensione, in abbinamento con la sospensione posteriore Uni-Trak Kawasaki completamente regolabile. La KX327 monta una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 19 pollici, mentre la 327X ha una ruota posteriore da 18 pollici.

Prezzi

Kawasaki KX327: 10.590 euro

Kawasaki KX327X: 11.090 euro

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