Kappa KV63 Solid Basic, il nuovo casco jet presentato a EICMA 2026

Il nuovo casco jet Kappa KV63 Solid Basic punta su comfort, praticità e sicurezza per chi si muove in città su due ruote

In occasione di EICMA 2026, Kappa ha svelato KV63 Solid Basic. Si tratta di un nuovo casco jet pensato per chi si muove in città in moto o scooter.

Ecco com'è fatto

Il nuovo casco KV63 Solid Basic si caratterizza per disporre di linee compatte e moderne. Inoltre, può contare su di una visiera trasparente antigraffio che offre un’ampia copertura frontale. In questo modo è possibile proteggere il viso in maniera adeguata dall'aria e dagli agenti esterni durante gli spostamenti.

Molta attenzione al comfort grazie a un'attenta gestione dei flussi d'aria. Infatti, questo nuovo casco è dotato di una presa d’aria superiore e di due estrattori posteriori, un sistema di ventilazione progettato per favorire il ricambio dell’aria all’interno e rendere più piacevoli gli spostamenti.

EICMA 2026 KAPPA - Casco Jet K63

Inoltre, troviamo interni anallergici, removibili e lavabili che facilitano le operazioni di pulizia e manutenzione, contribuendo a preservare il comfort nel tempo. KV63 Solid Basic offre poi una chiusura micrometrica che consente una regolazione rapida e molto semplice.

Il nuovo casco è omologato secondo la normativa ECE 22.06.

Disponibilità

KV63 Solid Basic sarà proposto in cinque taglie, dalla XS alla XL. Inoltre, offre sei colorazioni con finiture lucide, opache e metallizzate.

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