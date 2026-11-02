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Kappa KV63 Solid Basic, il nuovo casco jet presentato a EICMA 2026

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3 ore fa - Sei colori e taglie dalla XS alla XL

Il nuovo casco jet Kappa KV63 Solid Basic punta su comfort, praticità e sicurezza per chi si muove in città su due ruote
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In occasione di EICMA 2026, Kappa ha svelato KV63 Solid Basic. Si tratta di un nuovo casco jet pensato per chi si muove in città in moto o scooter.

Ecco com'è fatto

Il nuovo casco KV63 Solid Basic si caratterizza per disporre di linee compatte e moderne. Inoltre, può contare su di una visiera trasparente antigraffio che offre un’ampia copertura frontale. In questo modo è possibile proteggere il viso in maniera adeguata dall'aria e dagli agenti esterni durante gli spostamenti.

Molta attenzione al comfort grazie a un'attenta gestione dei flussi d'aria. Infatti, questo nuovo casco è dotato di una presa d’aria superiore e di due estrattori posteriori, un sistema di ventilazione progettato per favorire il ricambio dell’aria all’interno e rendere più piacevoli gli spostamenti.

EICMA 2026 KAPPA - Casco Jet K63

Inoltre, troviamo interni anallergici, removibili e lavabili che facilitano le operazioni di pulizia e manutenzione, contribuendo a preservare il comfort nel tempo. KV63 Solid Basic offre poi una chiusura micrometrica che consente una regolazione rapida e molto semplice.

Il nuovo casco è omologato secondo la normativa ECE 22.06.

Disponibilità

KV63 Solid Basic sarà proposto in cinque taglie, dalla XS alla XL. Inoltre, offre sei colorazioni con finiture lucide, opache e metallizzate.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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