Bauletto, portavaligie e cupolino: Kappa trasforma la Royal Enfield Bear 650

Kappa propone accessori progettati per aumentare capacità di carico, protezione aerodinamica e comfort

Royal Enfield Bear 650 è una particolare scrambler ispirata al Desert Racing. Per questa moto, Kappa ha presentato una nuova gamma di accessori che permettono di renderla ancora più versatile nei viaggi, mantenendo immutato il suo spirito classico.

Questa gamma di accessori che amplia capacità di carico e comfort, si compone di attacco posteriore, abbinato al nuovo bauletto K’BOX, portavaligie laterale e cupolino maggiorato. Entriamo più nei dettagli.

Kappa per Royal Enfield Bear 650

Accessori Kappa per Royal Enfield Bear 650

Progettato per bauletti Monokey o Monolock, l’attacco posteriore specifico KR9063 presenta una struttura robusta e sicura ed è compatibile con le piastre Monokey KM5 o KM7 e Monolock KM5M o KM6M, lasciando inoltre libertà di utilizzare la piastra in dotazione ai bauletti Monolock già fornita dal produttore.

Kappa propone poi il suo nuovo bauletto K’BOX da 37 litri, realizzato in tecnopolimero, resistente, leggero e dal design compatto. Bauletto che può contare sul sistema di chiusura/apertura Crablock a pressione diretta e lo sgancio rapido con manopola di rilascio interna, che consente di rimuovere la valigia dalla piastra esclusivamente quando il coperchio è aperto. Tale soluzione tecnica evita rimozioni accidentali, mantenendo il peso della valigia molto basso (solo 3 kg), senza comprometterne la robustezza. Tra gli optional c'è pure lo schienalino in poliuretano nero K645.

Kappa per Royal Enfield Bear 650

Andando avanti con gli accessori proposti per la Royal Enfield Bear 650, c'è il portavaligie laterale specifico KLO9063MK, configurato PL ONE-FIT per valigie laterali Monokey. Il telaio tubolare in acciaio da 18 mm di diametro unisce resistenza e precisione di accoppiamento, con attacchi disegnati per aderire al profilo della moto e ridurre gli ingombri trasversali.

Per migliorare il comfort nei lunghi viaggi, Kappa propone il cupolino 6407AK, trasparente e dalle dimensioni compatte (26 cm in altezza per 37 cm in larghezza). Accessorio che introduce un vantaggio reale in termini di comfort, senza appesantire il frontale, e si integra perfettamente al faro tondo della moto. 6407AK si abbina agli attacchi A9063AK per un’installazione precisa e anti-vibrazione.

Prezzi

Quanto costano gli accessori Kappa per la Royal Enfield Bear 650? Ecco il listino.

KR9063: 104,50 euro

K’BOX: 109 euro

K645: 29 euro

KLO9063MK: 177,50 euro

6407AK: 109,50 euro

A9063AK: 66 euro

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