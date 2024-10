Nuova Royal Enfield Bear 650: la scrambler ispirata al Desert Racing

La nuova Royal Enfield Bear 650 rappresenta molto più di una semplice scrambler moderna, infatti l’ultima arrivata nella line-up del brand indiano è un omaggio a una leggendaria storia del motociclismo americano che risale al 1960, quando il sedicenne rookie Eddie Mulder conquistò la brutale Big Bear Run nel deserto del Mojave in sella a una Royal Enfield davanti a centinaia di altri partecipanti. Sessantaquattro anni dopo, il deserto e Royal Enfield tornano insieme, ecco com’è fatta la nuova scrambler, quando arriva e quanto costa.

Nuova Royal Enfield Bear 650, l'ispirazione arriva dalla Royal di Eddie Mulder

Il DNA scrambler della Bear 650 si esprime attraverso elementi che richiamano immediatamente le moto da desert racing degli anni '60. Il design si caratterizza per dettagli distintivi come gli pneumatici tassellati dal sapore retrò, la sella sagomata tipica delle scrambler, il caratteristico scarico 2-in-1 e il parafango posteriore rialzato. L’influenza della Big Bear Race si nota chiaramente nella tabella portanumero, chiaro riferimento alle moto da competizione dell'epoca.

CALIFORNIA E RACING Le tre colorazioni disponibili per il mercato europeo: Petrol Green, Golden Shadow e la speciale Two Four Nine (quest'ultima in omaggio al numero di gara di Eddie Mulder). Per l’ispirazione i designer di Royal hanno messo sulle loro mood board le livree da competizione di auto e moto degli anni ‘60 e lo spirito vibrante della California, unendo classico e moderno in maniera ben riuscita, almeno secondo me.

Nuova Royal Enfield Bear 650, la strumentazione TFT

Royal Enfield con le sue ultime creazioni ci sta abituando all’unione tra stile classico e dotazione decisamente al passo con i tempi, ovviamente la nuova Bear 650 non poteva essere da meno. Infatti, dopo Himalayan e Guerrilla, anche sulla scrambler arriva il nuovo Tripper Dash, un display TFT dall’aspetto retrò – grazie alla forma circolare – ma decisamente moderno nei contenuti, con tutte le informazioni utili, la connettività Bluetooth e WiFi e la navigazione con Google Maps full screen. Per tenere carico lo smartphone, proprio nelle vicinance dello strumento, Royal ha posizionato una presa USB-C, mentre l'illuminazione full LED (una prima volta per la piattaforma 650 Twin) promette ottima visibilità oltre a contribuire all'estetica moderna. Appunto personale, peccato per le frecce non circolari ma affusolate, avrebbero completato al meglio il look.

Nuova Royal Enfield Bear 650, ovviamente non poteva mancare lo scarico rialzato

Il motore, come lascia intendere il nome, è il collaudato bicilindrico parallelo da 650cc di Royal Enfield, ma con una specifica messa a punto per l'uso scrambler e omologazione Euro 5+. La scheda tecnica dichiara 47 CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 56,5 Nm a 5.150 giri/min, con valori superiori ai medi regimi rispetto alle altre versioni del Twin, stando a quanto afferma il costruttore.

SCARICO SCRAMBLER (O QUASI) Il merito dell’incremento di coppia è dovuto anche al nuovo – e unico, dato che le altre 650 hanno tutte lo scarico 2-in-2 - sistema di scarico 2-in-1, un ulteriore vantaggio sta nella riduzione di peso. Uno scarico con passaggio alto avrebbe reso il look forse più azzeccato, ma con questa soluzione i tecnici Royal riducono sensibilmente il problema calore trasmesso al pilota, che con l’Euro 5+ non è affatto un aspetto secondario.

Nuova Royal Enfield Bear 650, all'anteriore il cerchio cresce a 19 pollici

PENSATA AD HOC Per sostenere al meglio l’uso più intensivo, Royal Enfield ha rivisto il telaio rispetto alla Interceptor 650 per renderlo più robusto e adatto all'uso polivalente andando a intervenire nella zona del cannotto di sterzo e nella parte posteriore del telaio, aumentando anche la capacità di carico massimo. Anche sospensioni e cerchi sono specifici per la nuova Bear 650. La forcella USD è una Showa Big Piston - con 130mm di escursione – al posteriore non poteva mancare la coppia di ammortizzatori, qui l’escursione è 115mm ed è prevista la regolazione del precarico molla. L'altezza da terra di 184mm e la combinazione di ruote a raggi da 19'' all'anteriore e 17'' al posteriore, equipaggiate con pneumatici dual-purpose, garantiscono una discreta capacità nel fuoristrada leggero… ma senza esagerare.

ABS OFF Particolare attenzione è stata dedicata all'ergonomia: la sella sagomata permette al pilota di muoversi liberamente senza scivolare su terreni accidentati, mentre il manubrio largo e le pedane in posizione neutra assicurano – secondo Royal - una triangolazione naturale e confortevole. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 320mm e uno posteriore da 270mm con ABS disinseribile al posteriore per la guida in fuoristrada.

Nuova Royal Enfield Bear 650, sulla Golden Shadow il logo sul serbatoio è in rilievo, per un aspetto premium

La Royal Enfield Bear 650 arriverà nelle concessionarie a febbraio 2025, accompagnata da una gamma di accessori originali per la personalizzazione, con protezioni specifiche per il fuoristrada, ma anche borse laterali per affrontare qualche viaggio. I prezzi varieranno in base alla colorazione scelta, ma verranno ufficializzati solo a fine conferenza di EICMA 2024. Arriverà anche una linea di abbigliamento dedicata, proprio ispirata al mondo Racing di quegli anni.

## Specifiche Tecniche Principali:

- Motore: bicilindrico parallelo 650cc, raffreddato ad aria/olio

- Potenza: 47 CV a 7.250 giri/min

- Coppia: 56,5 Nm a 5.150 giri/min

- Sospensione anteriore: USD Showa, escursione 130mm

- Sospensione posteriore: doppio ammortizzatore Showa, escursione 115mm

- Freni: disco anteriore 320mm, posteriore 270mm, ABS disinseribile al posteriore

- Ruote: 19'' anteriore, 17'' posteriore

- Altezza da terra: 184mm

- Illuminazione: Full LED

- Display: TFT con navigazione Tripper