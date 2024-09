Royal Enfield Factory Custom: la moto te la personalizzi come vuoi

Nel mondo del premium è facile pensare a clienti facoltosi che vogliano – e soprattutto possano permettersi – una motocicletta esclusiva, con specifiche estetiche uniche, si pensi a Ducati Unica, ad esempio. Ma quando il Marchio in questione è conosciuto per la sua popolarità e... abbordabilità, beh, il discorso è tutto diverso... Eppure Royal Enfield Factory Custom si propone proprio questo: dare al cliente una moto personalizzata secondo le sue richieste. Scopriamo come funziona.

LA PERSONALIZZAZIONE Con Royal Enfield Factory Custom il cliente può quindi far produrre direttamente alla fabbrica la moto sulla base delle specifiche estetiche che desidera. La personalizzazione riguarda verniciatura, decalcomanie, stemmi e grafiche, ma anche rivestimenti sella, oltre a poter contare sulla vasta gamma di accessori originali Royal Enfield.

VEDI ANCHE

CIFRE PER TUTTI In questo momento il servizio è disponibile solo in India e solo sulla Classic 350 con ABS a doppio canale – in India è venduta anche la versione mono-canale – e ha un costo abbordabile, a partire da circa 4-500 euro in più rispetto alla Classic di serie (che però costa circa il doppio nel nostro paese). Se Royal Enfield Factory Custom dovesse mai arrivare in Italia, dunque, possiamo ipotizzare che la 350 personalizzata possa essere proposta con un sovrapprezzo di almeno 1.000 euro, vale a dire a circa 6.000 euro: una cifra comunque interessante per portarsi a casa un prodotto unico, non credete?

Pubblicato da Michele Perrino, 16/09/2024