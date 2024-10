Royal Enfield Autumn Ride: questa domenica raduni in tutta Italia

Questa domenica tornano i raduni di Royal Enfield, la community si riunirà per l'Autumn Ride. Ecco dove e come partecipare

Royal Enfield in Italia si sta confermando un vero e proprio colosso di vendite, Himalayan, Meteor, HNTR, tutte accomunate dal tema del Pure Riding, a base di semplicità, spensieratezza ma anche stile e accessibilità sta riscuotendo un successo che probabilmente molti non avrebbero mai pronosticato. Ma il bello è che attorno al marchio indiano è sempre più attiva la sua community, come ha dimostrato il grande successo dell’evento One Ride, tenutosi domenica 22 settembre, che ha battuto ogni record con oltre 4.500 rider solo in Italia, in più di 100 motoraduni esclusivi per moto Royal Enfield. La stagione motocilistica – specialmente al Nord – è agli sgoccioli ma c’è ancora un’occasione utile per ritrovarsi per gli appassionati di Royal Enfiel: l’Autumn Ride.

La community di Royal Enfield si radunerà praticamente in tutta Italia

DATA E MODALITÀ La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 13 ottobre 2024, ovvero questa domenica. Un evento diffuso su scala nazionale, dall’estremo Nord fino alle estremità dello Stivale, isole comprese, per scoprire quale sarà il raduno più vicino a voi il nostro consiglio (e quello di Royal) è contattate il vostro concessionario di fiducia per partecipare e ottenere dettagli sul programma delle attività, oppure consultare il sito internet