Novità Kappa 2025: l'unboxing video a EICMA 2024

Ricchissimo di novità lo stand Kappa a EICMA 2024. Si parte dai nuovi faretti a LED 100% impermeabili per continuare con il tris di valigie in alluminio K-Voyager, alleggerite di 500 g rispetto alla gamma precedente K-Force. Si allarga la famiglia K-Rugged delle borse morbide - ma 100% impermeabili - e arriva un nuovo bauletto in materiale termoplastico, che Francesco Cognetti Country Manager Kappa Italia ci introduce in forma di prototipo. Tutti i dettagli nel nostro video unboxing.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2024