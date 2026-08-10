Kappa, arrivano KPM1 e KBH50, i due nuovi accessori per moto e scooter

Kappa amplia la gamma di accessori dedicati a chi si muove su due ruote con due nuove soluzioni per il manubrio. Si chiamano KPM1 e KBH50 e svolgono due funzioni diverse, rispettivamente supportare lo smartphone durante la navigazione e tenere a portata di mano una borraccia. Entrambi sono pensati per moto, scooter ed e-bike.

KPM1, il supporto per lo smartphone

KAPPA KPM1

Usare lo smartphone come navigatore è ormai un'abitudine diffusa tra i motociclisti, ed è il motivo per cui i supporti universali da manubrio restano tra gli accessori più richiesti del catalogo Kappa, soprattutto quando il percorso presenta buche o fondi sconnessi che mettono a dura prova la tenuta del telefono. KPM1 si fissa su manubri con diametro compreso tra 22 e 32 mm e accoglie smartphone larghi da 65 a 90 mm, con un sistema di aggancio e sgancio rapido che richiede circa un secondo per il montaggio o la rimozione del telefono.

KAPPA KPM1, il supporto per lo smartphone

La scocca, in nylon rinforzato con inserti laterali in TPU, smorza vibrazioni e impatti. Il supporto pesa 124 grammi, ruota di 360° per adattarsi a qualsiasi orientamento del telefono, ed è stato disegnato per lasciare libera la fotocamera. Da listino il supporto è in vendita a 20 euro.

KBH50, il portaborraccia

KAPPA KBH50

Il secondo accessorio, KBH50, risponde a un'esigenza diversa ma altrettanto pratica, ovvero quella di portare con sé una borraccia durante i viaggi più lunghi. Realizzato in nylon rinforzato, acciaio e silicone, si fissa su qualsiasi supporto tubolare della moto tramite ganasce auto-regolanti compatibili con borracce e bottiglie da 32 a 77 mm di diametro. Il rivestimento interno in silicone antiscivolo mantiene la borraccia in posizione anche su percorsi sconnessi, mentre il sistema di bloccaggio a ingranaggi in acciaio permette di regolare con precisione l'angolazione, sia in montaggio orizzontale sia verticale. Il prezzo di listino è di 30 euro.

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