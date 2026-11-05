Picasso Flat Track Stradale 450 debutta a EICMA: telaio in carbonio e 105 kg

- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 05/11/26 - EICMA 2026, le novità di SYM con Domenico Lojacono
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 05/11/26 - EICMA 2026, le novità di Triumph con Alberto Marazzini
- 03/11/26 - EICMA 2026, anteprima Triumph Street Triple 798 RS: com'è vista da vicino
- 03/11/26 - Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP
- 03/11/26 - Svelate Triumph TF 250-E e 450-E 2027: tutte le novità e i prezzi
- 03/11/26 - Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari
- 03/11/26 - TVS RTR 125 LC si presenta a EICMA 2026: ecco tutte le caratteristiche tecniche
- 03/11/26 - TVS Orbiter, lo scooter elettrico da città per la patente AM arriva in Europa con due batterie
- 03/11/26 - TVS X: autonomia di 140 km e 16 CV, debutta il nuovo scooter elettrico a EICMA
- 03/11/26 - TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1
- 05/11/26 - GIVI XSpace a EICMA, la nuova valigia moto che passa da 27 a 36 litri in 7 secondi
- 05/11/26 - EICMA 2026, le novità di Pelpi International con Cesare Galli
- 05/11/26 - Held Tarkana e Karooba, ecco l'unboxing video di giacca waterproof e guanti adventure
- 05/11/26 - GIVI aggiorna il casco 80.1 Carbon: più ventilazione e comfort
- 05/11/26 - Kappa a EICMA 2026, borse laterali con aggancio a scomparsa e porta smartphone con ricarica wireless
- 05/11/26 - Kappa KV63 Solid Basic, il nuovo casco jet presentato a EICMA 2026
- 05/11/26 - Tucano Urbano, tutte le novità di EICMA: c'è anche il casco Juventus
- 05/11/26 - Caberg GP Carbon e Gladio, a EICMA i due nuovi caschi integrali 2027 con il chip per i soccorsi
- 05/11/26 - Segway X Cruiser, lo scooter elettrico con cinture e tecnologia BMW arriverà in Europa
- 05/11/26 - Schuberth E2 ANC, debutta a EICMA il casco con cancellazione attiva del rumore
- 05/11/26 - Taiwan arriva a EICMA 2026 con uno spazio tutto suo: maxi-scooter, caschi smart e tanta tecnologia
- 05/11/26 - EICMA 2026, tempo di bilanci: i trend per il futuro e la nostra Top 5
- 04/11/26 - Nuovo Shoei NXR 3: l'unboxing video del casco GT premium
- 04/11/26 - Wunderlich, le novità 2027 per BMW R 1300 GS, R 1300 R, RS e RT, F 450 GS e R 12 G/S
- 04/11/26 - Wunderlich R 1300 S Sprint, la BMW boxer che rende omaggio alle endurance anni Ottanta
- 04/11/26 - MACBOR Montana XR6, XR4 e XC 300: sei nuove Adventure a EICMA 2026
- 04/11/26 - ScorpionExo a EICMA 2026: tutti i nuovi caschi della gamma 2027
- 04/11/26 - BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400
- 04/11/26 - Silence S06 Max: il maxi scooter elettrico supera i 200 km di autonomia
- 04/11/26 - Silence S02 Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati arriva in vendita
- 04/11/26 - CFMoto 1000MT-X, arrivano gli scarichi EXAN OV-Rally e X-Rally
- 04/11/26 - Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027
- 04/11/26 - Moto, arriva la sella con antifurto GPS integrato: ecco come funziona
- 04/11/26 - NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo
- 04/11/26 - Arai Horizon-X, nuovo casco integrale da turismo con ventilazione ridisegnata
- 03/11/26 - Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
Dalla pista alla strada. La nuova Picasso FLAT TRACK Stradale 450 nasce dopo un anno di sviluppo nel Campionato Mondiale Flat Track e nel campionato Independent negli Stati Uniti.
L'esperienza acquisita nel motorsport è quindi stata fondamentale per lo sviluppo di questa moto che fa largo utilizzo della fibra di carbonio per ridurre il peso. Il debutto del modello omologato per utilizzo stradale si è tenuto a EICMA 2026.
Telaio in carbonio per ridurre il peso
Picasso FLAT TRACK Stradale 450 è una moto dalle caratteristiche tecniche raffinate. La moto adotta un telaio in carbonio realizzato con la tecnologia DAST (Dynamic Adaptive Stiffness Technology). Si tratta di una soluzione che consente di intervenire sulle geometrie e sulla rigidezza torsionale attraverso bracket intercambiabili, modificando così la risposta della ciclistica.
Picasso FLAT TRACK Stradale 450
Un sistema molto interessante visto che offre la possibilità di poter sostituire gli elementi di collegamento, e consente così di ottenere configurazioni differenti a partire dalla stessa struttura.
Inoltre, sulla nuova FLAT TRACK Stradale 450, pure le sovrastrutture sono realizzate in fibra di carbonio. Nota importante, la produzione di telaio e carrozzeria è tutta Made in Italy. Il peso dichiarato della moto è di 105 kg.
Picasso FLAT TRACK Stradale 450
Ciclistica
Telaio raffinato e la ciclistica non è da meno. La moto adotta ruote a raggi da 19 pollici Bart Factory con mozzo realizzato ad hoc che permette di utilizzare piastre con un interasse tra gli steli di 213 mm. Scelta fatta per poter disporre di un maggiore controllo sull'avantreno.
Le piastre sono realizzate da Geco Special Parts che produce anche le pedane e numerosi altri elementi della moto. Flat Track Stradale 450 adotta poi sospensioni Showa, completamente regolabili, con una taratura specifica e una corsa utile dedicata. Per questo modello sono stati poi scelti pneumatici Mitas Flat Track omologati per l’impiego stradale.
Picasso FLAT TRACK Stradale 450
Motore Honda
Il cuore pulsante della moto è di origine Honda, precisamente il monocilindrico della CFR 450 R da 55 CV. Tra gli optional, un impianto di scarico completo in titanio, realizzato in collaborazione con Spark. Con questa configurazione, la potenza massima supera i 60 CV.
Picasso FLAT TRACK Stradale 450
Trattandosi di una moto omologata per un utilizzo stradale, il raffreddamento è stato adeguato: il radiatore in alluminio è affiancato da un’elettroventola che aiuta a mantenere il liquido di raffreddamento alla corretta temperatura, anche quando la velocità ridotta limita il flusso d’aria.
Prezzo
Il prezzo? 24.900 euro più IVA.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).