Picasso Flat Track Stradale 450 debutta a EICMA: telaio in carbonio e 105 kg

Dalla pista alla strada. La nuova Picasso FLAT TRACK Stradale 450 nasce dopo un anno di sviluppo nel Campionato Mondiale Flat Track e nel campionato Independent negli Stati Uniti.

L'esperienza acquisita nel motorsport è quindi stata fondamentale per lo sviluppo di questa moto che fa largo utilizzo della fibra di carbonio per ridurre il peso. Il debutto del modello omologato per utilizzo stradale si è tenuto a EICMA 2026.

Telaio in carbonio per ridurre il peso

Picasso FLAT TRACK Stradale 450 è una moto dalle caratteristiche tecniche raffinate. La moto adotta un telaio in carbonio realizzato con la tecnologia DAST (Dynamic Adaptive Stiffness Technology). Si tratta di una soluzione che consente di intervenire sulle geometrie e sulla rigidezza torsionale attraverso bracket intercambiabili, modificando così la risposta della ciclistica.

Picasso FLAT TRACK Stradale 450

Un sistema molto interessante visto che offre la possibilità di poter sostituire gli elementi di collegamento, e consente così di ottenere configurazioni differenti a partire dalla stessa struttura.

Inoltre, sulla nuova FLAT TRACK Stradale 450, pure le sovrastrutture sono realizzate in fibra di carbonio. Nota importante, la produzione di telaio e carrozzeria è tutta Made in Italy. Il peso dichiarato della moto è di 105 kg.

Picasso FLAT TRACK Stradale 450

Ciclistica

Telaio raffinato e la ciclistica non è da meno. La moto adotta ruote a raggi da 19 pollici Bart Factory con mozzo realizzato ad hoc che permette di utilizzare piastre con un interasse tra gli steli di 213 mm. Scelta fatta per poter disporre di un maggiore controllo sull'avantreno.

Le piastre sono realizzate da Geco Special Parts che produce anche le pedane e numerosi altri elementi della moto. Flat Track Stradale 450 adotta poi sospensioni Showa, completamente regolabili, con una taratura specifica e una corsa utile dedicata. Per questo modello sono stati poi scelti pneumatici Mitas Flat Track omologati per l’impiego stradale.

Picasso FLAT TRACK Stradale 450

Motore Honda

Il cuore pulsante della moto è di origine Honda, precisamente il monocilindrico della CFR 450 R da 55 CV. Tra gli optional, un impianto di scarico completo in titanio, realizzato in collaborazione con Spark. Con questa configurazione, la potenza massima supera i 60 CV.

Picasso FLAT TRACK Stradale 450

Trattandosi di una moto omologata per un utilizzo stradale, il raffreddamento è stato adeguato: il radiatore in alluminio è affiancato da un’elettroventola che aiuta a mantenere il liquido di raffreddamento alla corretta temperatura, anche quando la velocità ridotta limita il flusso d’aria.

Prezzo

Il prezzo? 24.900 euro più IVA.

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