Tucano Urbano, tutte le novità di EICMA: c'è anche il casco Juventus

A EICMA 2026 spazio anche all'accessoristica, ai caschi e all'abbigliamento moto. Tucano Urbano ha portato diverse novità alla Fiera dedicata al mondo delle 2 ruote.

Tra le novità, l’ultima evoluzione del suo coprigambe più venduto dedicato allo scooter best seller e icona degli spostamenti in città e cioè Honda SH125i / SH150i.

TERMOSCUD S R260S adotta la tecnologia 3D che, grazie allo SCUDLOCK System, non solo elimina i nastri laterali e inferiori per una integrazione sartoriale con il veicolo, ma rende anche il montaggio il più rapido di sempre.

Tucano Urbano TERMOSCUD S R260S

La dotazione comprende anche il sistema gonfiabile antisventolio brevettato S.G.A.S., la costruzione HYDROSCUD 100% impermeabile, il coprisella estraibile per non sedersi sul bagnato, il 4 Season System che consente 3 modalità di utilizzo (inverno, primavera/autunno, estate) e la Protezione Furto valida un anno.

Il prezzo? 149,99 euro.

Guanti WarmPower

Tucano Urbano porta a EICMA anche FULLWARM HYDROSCUD al prezzo di 239,99 euro. Si tratta di un nuovo guanto certificato moto CE, 100% impermeabile e riscaldante su palmo, dita e dorso, con autoaccensione: basta indossarlo per attivare il più caldo dei 3 livelli di regolazione termica che consentono di mantenere le mani alla giusta temperatura, per non perdere la sensibilità sui comandi.

Guanti WarmPower

Sfilandolo dalle mani, si spegne da solo. L’alimentazione a batteria è inclusa, è ricaricabile (il caricabatterie è in dotazione), dura circa 4 ore, ed è supportata dalla fodera in micropile con imbottitura termica 3M Thinsulate.

Il palmo in pelle, il dorso in poliestere mechanical stretch, l’inserto flessibile antiabrasione in gomma micro-iniettata sul palmo e la stampa laserata sul palmo per aumentare il grip vanno a comporre un design pensato per il commuting urbano. I colori a disposizione sono Black e Kaki.

Il Casco ''bianconero''

Fa il suo debutto anche EL’JETTIN JUVENTUS OFFICIAL PRODUCT. Si tratta di un casco che omaggia i colori della squadra di calcio torinese. Il prezzo è di 99 euro ed è proposto in due livree che richiamano entrambe i colori della Juventus.

Il Casco ''bianconero''

A EICMA è presente anche il nuovo casco Explorer proposto con un prezzo di 139,99 - 149,99 euro a seconda della veste grafica.

Si tratta esattamente di un casco jet che può essere indossato in 4 configurazioni che sono le seguenti:

Adventure, con frontino + visiera esterna + visiera interna parasole

Outdoor, con frontino + visiera interna parasole

Urban, con visiera esterna + visiera interna parasole

Minimal, con visiera interna parasole.

casco Explorer

Dotato di Ventilazione Clima System a 4 prese d'aria e di predisposizione per il Bluetooth SMARTCOM by MIDLAND, il casco sarà disponibile in tre varianti colore: Black, Glossy Ice White, Matt Adv Sand Graphic.

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