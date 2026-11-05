BSA presenta le nuove Bantam Bobber 350 e Scrambler 350 a EICMA: motore e novità

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BSA Motorcycles ha ampliato la sua gamma Bantam con la presentazione delle nuove Bobber 350 e Scrambler 350, che si sono unite all'adventure Thunderbolt 350 sul palco dell'EICMA 2026.
Cuore monocilindrico
Il cuore pulsante di entrambi i nuovi modelli è un motore monocilindrico da 334 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 28,22 CV a 8.000 giri al minuto e una coppia pari a 26,4 Nm a 6.000 giri al minuto sulla Bobber 350. Trasmissione finale a catena e ovviamente cambio a 6 rapporti. Sulla Scrambler 350, invece, l'unità è stata configurata per offrire un pelo di potenza in più. Si parla infatti di 29 CV a 8.100 giri al minuto con una coppia massima di 30 Nm a 6.750 giri al minuto.
Anche la capacità del serbatoio è diversa tra i due modelli: la Bobber 350 può contenere 13,2 litri, mentre la Scrambler 350 ha una capacità di 12,5 litri.
Ciclistica
La nuova Bobber 350 adotta una forcella anteriore a steli rovesciati e un monoammortizzatore posteriore con precarico regolabile su sette posizioni. Invece, la Scrambler 350 è dotata di forcella telescopica idraulica e di un doppio ammortizzatore con precarico regolabile su cinque posizioni. L'impianto frenante composto da un singolo disco sia davanti e sia dietro dispone dell'ABS.
Alla Bobber 350 standard si affiancherà anche una versione in edizione speciale SP in Dark Crome, caratterizzata da forcella a steli rovesciati dorata, cerchi a raggi da 16 pollici con pneumatico anteriore di maggiore sezione e display TFT a colori.
Disponibilità
Il lancio sul mercato è atteso nel corso del 2027. I prezzi sono in via di definizione.
Le dichiarazioni
Parlando dei nuovi modelli, Anupam Thareja, co-fondatore di Classic Legends, proprietaria di BSA, ha dichiarato:
Oggi presentiamo al mondo un altro entusiasmante capitolo per BSA: la nuova Bantam 'Dual Rebellion', due moto che ridefiniscono cosa può essere una Bantam. La Bantam Bobber 350 rappresenta la ribellione attraverso l'individualità, mentre la Bantam Scrambler 350 rappresenta la ribellione attraverso l'esplorazione. Entrambe sono costruite sulla nostra bestseller Bantam 350 e ne condividono i valori di inclusività, purezza del design, rispetto per il passato e una vera passione per la guida. Soprattutto, condividono un obiettivo: far sì che più persone vadano in moto.
Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza i nostri distributori italiani, PELPI International, con i quali abbiamo avuto un primo anno straordinario. Insieme abbiamo fatto conoscere BSA a nuovi motociclisti in tutta Italia e siamo entusiasti di continuare su questa strada. La storia di BSA è solo all'inizio. Il nostro team è costantemente impegnato a migliorare i modelli esistenti e a sviluppare nuove motociclette, e ci impegniamo ad ampliare la presenza globale di BSA fino ad avere una moto in ogni segmento.
Fonte: Visodown
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