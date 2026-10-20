Held Tarkana e Karooba, ecco l'unboxing video di giacca waterproof e guanti adventure

Held rinnova la propria offerta a EICMA 2026. Riflettori puntati sulle giacche Tarkana Top e Tempest 2, sui guanti Karooba e Air n Dry 4 e sulla nuova borsa posteriore Iconic 2

Tante le novità che Held ha presentato a EICMA 2026. In particolare, quest'anno l'attenzione si concentra sulle giacche Tarkana Top e Tempest 2, sui guanti Karooba e Air n Dry 4 e sugli stivali della famiglia Rook. Il tutto senza dimenticarsi della nuova borsa posteriore da moto Held Iconic 2.

In particolare, la giacca Tarkana è definita come il perfetto mix per i giorni piovosi, ma anche per quelli caldi. Un modello del tutto laminato e waterproof, molto confortevole da indossare con protezioni su spalle e avambracci. Le numerose prese d'aria sul petto e sulle braccia permettono un'ottima ventilazione e l'evacuazione del calore dal corpo mantenendolo asciutto nella stagione più calda. Le aperture sono presenti anche sui fianchi, mentre sulla schiena c'è una pratica tasca chiusa nella zona lombare che si aggiunge alle due anteriori.

Grazie alle regolazioni con velcro è possibile adattare il fit al proprio corpo. Disponibile in tre colori, la giacca è abbinabile ai pantaloni con le medesime caratteristiche. Il prezzo della giacca Tarkana parte da 349,95 euro.

I guanti Karooba invece sono un modello estivo ispirato all'adventure e posizionati con un prezzo entry level. Realizzati in Elastan sul dorso per una perfetta vestibilità e areazione. Le protezioni sulle nocche assicurano un'ottima protezione. Il palmo è rivestito in pelle di capra antiscivolo per una perfetta presa sulle manopole e la chiusura è regolabile con velcro. Il prezzo è di 49,95 euro.

Di tutti i nuovi prodotti svelati alla Fiera ce ne parla Axel Studte, Director of International Sales & Purchasing Held.

Intervista a Axel Studte

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