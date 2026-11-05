Kappa a EICMA 2026, borse laterali con aggancio a scomparsa e porta smartphone con ricarica wireless

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Kappa arriva a EICMA 2026 con una serie di accessori pensati per chi usa la moto tutti i giorni e per chi viaggia. Oltre al nuovo casco jet KV63 Solid Basic il marchio presenta una piastra per aumentare la capacità di carico, un nuovo sistema di aggancio per le borse laterali, la linea Rambler Evo, una borsa magnetica da paramotore e un porta smartphone con ricarica wireless.
Il sistema Stealth
Chi usa le borse laterali sa bene che, quando si tolgono, i supporti restano sulla moto e ne rovinano la linea. Stealth risolve la questione con un telaio retraibile, che riduce l’ingombro visivo dei supporti quando le borse non ci sono. Le operazioni di aggancio e sgancio restano rapide. Il sistema debutta sulla collezione Rambler Evo e arriva anche sulla linea K’Stormer.
Rambler Evo, lo stile rétro
Le Rambler Evo sono l’evoluzione delle borse Rambler e sono pensate per moto classiche, custom e café racer. La borsa laterale da 17 litri si monta a destra o a sinistra e si può abbinare a una seconda borsa uguale per una configurazione simmetrica. Ha un inserto interno rimovibile che la irrigidisce, il fondo in tessuto antifiamma per proteggerla vicino allo scarico e due fori per far uscire l’acqua. La patella si chiude con due ganci metallici e sotto protegge una zip resistente all’acqua. La novità è la laterale destra da 11 litri, più bassa, studiata per le moto con lo scarico medio o alto sul lato destro, dove una borsa più grande non entrerebbe. Si può abbinare alla 17 litri montata a sinistra.
Chiude la famiglia il borsello da gamba da 1,5 litri, che si porta in vita con la cinghia regolabile oppure si aggancia alla cintura o al passante dei pantaloni. Ha anche una copertina antipioggia. Tutte le borse laterali hanno maniglia e spallaccio per portarle via dalla moto, e predisposizioni per il lucchetto. Per bloccarle al supporto Stealth c’è il kit chiave opzionale ZRK227.
K’Stormer, per naked e sportive
La linea K’Stormer, pensata per moto naked e sportive, si allarga con due borse laterali da 20 litri, una per lato, utilizzabili da sole o in coppia con il sistema Stealth. Sono in poliestere 600D, con il fondo in tessuto antifiamma, un cordino elastico sul coperchio per piccoli carichi in più, spallaccio e dettagli riflettenti. Anche qui le zip accettano il lucchetto e c’è il kit chiave ZRK227. La copertina impermeabile è venduta a parte.
Per chi viaggia su moto touring ed enduro arrivano tre borse cargo impermeabili in PVC Tarpaulin, senza cuciture e con chiusura a rullo. La borsa a rullo da 30 litri e il borsone da 40 litri si fissano alla sella o a una piastra con due cinghie regolabili e hanno attacchi M.O.L.L.E. per altri accessori. Quella da 20 litri diventa uno zaino quando si scende dalla moto, ha uno scomparto per il computer e una tasca esterna resistente all’acqua.
Piastra Cargo e K’Rugged
La piastra Cargo MCP01K serve per trasportare oggetti ingombranti sugli attacchi Monolock, senza adattatori. Ha una superficie di carico di 470 per 445 mm, è in tecnopolimero e regge fino a 6 kg. Il carico si fissa con cinghie elastiche o nastri grazie ai tanti punti di ancoraggio, mentre le maniglie integrate aiutano a toglierla e spostarla. Si sgancia girando la chiave, e in dotazione ce ne sono due. Per chi viaggia o va in fuoristrada arriva anche una nuova borsa K’Rugged. È impermeabile, ha una capacità di 3 litri e si monta sui tubi della moto, come il paramotore. È adatta a piccoli kit come quello di primo soccorso, quello per riparare le gomme o gli attrezzi essenziali. Si aggancia con un sistema magnetico. Basta tirare un anello di tessuto per staccare la borsa, mentre il supporto resta montato sul tubo.
Il porta smartphone KPM2A
Il KPM2A è un dispositivo unisce supporto e ricarica. Offre la ricarica wireless Qi fino a 15 W e una presa USB-C Power Delivery da 36 W, che riconosce da sola la potenza giusta per il dispositivo, e si alimenta da 12 a 24 V. Il telefono è tenuto fermo da un doppio blocco meccanico regolabile in larghezza e in altezza, mentre un sistema antivibrazione lo protegge dalle sollecitazioni della moto. Si inserisce e si toglie con una mano sola, il supporto non copre la fotocamera e c’è anche un fusibile integrato. Si monta su manubri con diametro tra 22 e 32 mm e accoglie smartphone con dimensioni da 137 a 183 mm.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.