EICMA 2026, le novità di Ducati e il programma DFM con Fabrizio Cazzoli

Ducati porta a EICMA 2026 una delle gamme più ricche degli ultimi anni e parliamo anche del Ducati Factory Made con Fabrizio Cazzoli, Global Sales & After Sales Director

È un anno ricco per Ducati, che porta a EICMA 2026 una gamma variegata di novità, dalla Panigale alla DesertX Rally 2027 fino alla famiglia delle Hypermotard. Proviamo a fare ordine:

Monster Dark 2027, Ducati torna al lato più essenziale della sua naked, recuperando una delle interpretazioni più riconoscibili della sua storia.

Nuova Panigale V4 2027 è ancora più potente e sofisticata, tra motore da 218 CV, elettronica evoluta e nuove possibilità di personalizzazione.

A EICMA 2026 anche la versione speciale prodotta in serie numerata della Panigale, la Panigale V4 SP 2027, che prende la già sofisticata base tecnica della Panigale V4 e la arricchisce con una serie di componenti sviluppati per rendere la guida tra i cordoli ancora più efficace.

A un anno dal debutto nel motocross, Ducati aggiorna la sua Desmo450 MX e la più specialistica Desmo450 MX Factory, intervenendo su prestazioni, ergonomia, robustezza e gestione della manutenzione.

Ducati Panigale V2 SP: la sigla SP torna ad avere un significato molto preciso in casa Ducati. Identifica una moto nata per uno scopo ben definito: portare la nuova bicilindrica nel Mondiale Supersport a partire dall'anno prossimo. Una moto di serie, ma progettata fin dall'inizio pensando alle competizioni.

Debutto ufficiale anche per le nuove Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE che vanno ad arricchire la famiglia Hypermotard con ancora più stile e personalità estetica.

In mostra anche la nuova Ducati Streetfighter V4 SP, un modello in serie numerata pensato per pochi eletti con prestazioni elevatissime.

Regina sullo stand la nuova Ducati DesertX Rally 2027 pensata per chi vuole fare enduro sul serio.

Diavel V4 2027: nato nel 2010, con il Model Year 2027 la gamma compie un ulteriore passo avanti, affinando design e dotazione tecnica.

Di tutto questo e del programma di personalizzazione della moto Ducati Factory Made, che avviene direttamente sulla catena di montaggio, ce ne parla Fabrizio Cazzoli, Global Sales & After Sales Director.

Intervista con Fabrizio Cazzoli a EICMA 2026

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